Countdown: Noch 3 Wochen zur MIT Europe Conference 2023

Am 29./30. März 2023 bringt die WKÖ renommierte MIT-Spitzenforscher:innen nach Wien - Innovative Ideen zu Nachhaltigkeit, Energie und Nahrungsmittel im Fokus

Wien (OTS) - Der Countdown zur MIT Europe Conference 2023 läuft: In drei Wochen findet die MIT Europe Conference 2023 am 29. und 30. März 2023 in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) statt: Unter dem Motto „A Changing World. How Technology Tackles Global Challenges” haben Unternehmer:innen, Forscher:innen und Technologie-Expert:innen die einmalige Gelegenheit, sich mit innovativen Köpfen des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Wien auszutauschen.

Bei der hochkarätig besetzten Technologiekonferenz erhalten Interessierte exklusive Einblicke in die aktuelle Forschungsarbeit der führenden Mitglieder der MIT-Fakultät zu den Kernthemen Nachhaltigkeit, Energie und Nahrungsmittel.

Die folgenden Forscher:innen der weltweit führenden US-amerikanischen Spitzenuniversität sind neben anderen Vortragenden am 29. März 2023 in der WKÖ zu Gast:

John Fernández , Professor of Building Technology, Department of Architecture; Thema: „Uncertainties Of The Anthropocene – And The Certainty Of Societal Transformation“

, Professor of Building Technology, Department of Architecture; Thema: „Uncertainties Of The Anthropocene – And The Certainty Of Societal Transformation“ Ariel Furst , Paul M. Cook Career Development Professor, MIT Department of Chemical Engineering; Thema: „New Technologies To Develop Sensors For Infectious Disease, Development Of Antibiotics And Microbial Fuel Cells“

, Paul M. Cook Career Development Professor, MIT Department of Chemical Engineering; Thema: „New Technologies To Develop Sensors For Infectious Disease, Development Of Antibiotics And Microbial Fuel Cells“ Mircea Dincă , W. M. Keck Professor of Energy, MIT Department of Chemistry; Thema: „Searching For Materials That Collect And Store Energy“

, W. M. Keck Professor of Energy, MIT Department of Chemistry; Thema: „Searching For Materials That Collect And Store Energy“ David Hardt , Professor and Director, Center for Science and Technology Policy, George Mason University’s School of Public Policy und AJ Perez , MIT Alumnus and Professional Founder, Presidential Fellow, MIT Department of Mechanical Engineering; Thema: „Permanently and Sustainably Solving Homelessness Using Recycled Consumer Plastics To 3d Print Environmentally Friendly Home Structures”

, Professor and Director, Center for Science and Technology Policy, George Mason University’s School of Public Policy und , MIT Alumnus and Professional Founder, Presidential Fellow, MIT Department of Mechanical Engineering; Thema: „Permanently and Sustainably Solving Homelessness Using Recycled Consumer Plastics To 3d Print Environmentally Friendly Home Structures” Fadel Adib, Associate Professor at MIT, Founder of Cartesian Systems; Thema: „Sensing the physical world in unprecedented ways”

Am ersten Konferenztag bietet das Programm der MIT Europe Conference 2023 spannende Startups Lightning Talks von führenden Wissenschafter:innen des MIT und österreichischen Top-Referent:innen. Während des Abendempfangs haben die Konferenzteilnehmer:innen die Möglichkeit, Diskussionen mit den Vortragenden weiterzuführen:

Arjun Chandar , Founder and Ceo, Industrial Ml; Thema: „Making Factories Smarter”

, Founder and Ceo, Industrial Ml; Thema: „Making Factories Smarter” Davide Marini , Co-Founder and Ceo, Inkbit; Thema: „Building The Factories Of The Future“

, Co-Founder and Ceo, Inkbit; Thema: „Building The Factories Of The Future“ Ali Merchant , Founder and Ceo, Iq3 Connect; Thema: „Immersive 3d Learning & Collaboration Platform“

, Founder and Ceo, Iq3 Connect; Thema: „Immersive 3d Learning & Collaboration Platform“ Kosta Andoni, Robot Controls Lead, Skylla Technologies; Thema: „Intelligent Automation For Object Handling And Precision Manipulation“

Am 30. März 2023 finden Deep Dive Workshops statt, die sich mit den Themen Management, Design, Fertigung, neue Technologien, Klima oder Energie befassen. Hier haben die Konferenz-Teilnehmer:innen die Gelegenheit, mit den US-Forschenden ins Gespräch zu kommen, individuelle Fragen zu erörtern und neue Ideen für aktuelle Herausforderungen zu entwickeln.

Für interessierte Medienvertreter:innen gibt es schon vorab die Möglichkeit, mit den Forschenden vom MIT Interviews zu führen. Kontakt und Koordination über: info@foggensteiner.at

Details zu Programm und Anmeldung unter: www.MITeurope.at

Initiative der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der WKÖ

Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA ist die Internationalisierungs- und Innovationsagentur der WKÖ und damit Trend- und Impulsgeber für die österreichische Wirtschaft. Die MIT Europe Conference 2023 findet im Rahmen der Internationalisierungsoffensive „go-international“ statt, der Förderinitiative des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft sowie der Wirtschaftskammer Österreich. (PWK061/ST)

