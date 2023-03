Weltfrauentag: Caritas gegen Periodenarmut – Start von großer Sammelaktion

Teuerungen und Tabuthema Menstruation belasten armutsbetroffene Frauen. Caritas startet mit Aktion „You are bloody awesome“ große Sammelaktion von Hygieneprodukten.

Wien (OTS) - Österreichweit sind knapp 526.000 Frauen armutsgefährdet und damit besonders von den aktuell spürbaren Teuerungen belastet. „Wir sehen in unseren Einrichtungen: Armut ist weiblich“, sagt Doris Anzengruber, Leiterin der Caritas Sozialberatungsstelle in Wien. „Das Armutsrisiko ist größer als bei Männern und Pensionen und Gehälter sind meist niedriger – die Folge: knapp zwei Drittel der Menschen, die sich hilfesuchend an uns wenden, sind Frauen. Und die Not nimmt in Zeiten der Rekordinflation zu.“ Die Caritas der Erzdiözese Wien nimmt den bevorstehenden Internationalen Weltfrauentag zum Anlass, um mit der Aktion „You are bloody awesome“ auf ein weiteres konkretes Problem von armutsbetroffenen Frauen aufmerksam zu machen: Steigende Preise bei Mieten, Energie und Lebensmitteln betreffen jede und jeden – zusätzlich dazu müssen Frauen jedoch auch noch für notwendige Periodenprodukte immer tiefer in die Taschen greifen. Anita Moser, Leiterin einer Einrichtung der Caritas für wohnungslose Frauen, ergänzt: „Menstruationsprodukte sind für Frauen Produkte des alltäglichen Bedarfs. Doch alltäglich bedeutet nicht, dass der Bezug dieser Produkte für Frauen auch selbstverständlich wäre. Vielen Frauen fehlen schlichtweg die finanziellen Mittel. Immerhin muss eine Frau im Durchschnitt knapp 2.600 Euro in ihrem Leben für Menstruationsprodukte ausgeben – Geld, das viele von ihnen nicht haben. Wir sind überzeugt: Menstruieren muss leistbar oder sollte – wie in Schottland – überhaupt gratis sein! Tampons, Binden und Co dürfen keine Luxusgüter sein.“

Your are bloody awesome! Schauspielerin Valerie Huber unterstützt Sammelaktion

Um armutsbetroffene und wohnungslose Frauen mit Menstruationsprodukten unterstützen zu können, ruft die Caritas gemeinsam mit Schauspielerin Valerie Huber und der erdbeerwoche zu einer großen Spendenaktion auf, bei der Binden, Tampons und neuwertige Unterwäsche gesammelt werden. „Wir wollen armutsbetroffene Frauen in unseren Einrichtungen damit konkret unterstützen und ein bis dato wenig beachtetes Thema enttabuisieren, Frauen, die sich in Notsituationen an uns wenden, bitten unserer Erfahrung nach eher um Putzmittel als um Menstruationsartikel. Doch die Box zur freien Entnahme von Binden und Tampons ist gleich nach dem Auffüllen wieder leer."

Unterstützt wird die Aktion auch von den Macher*innen der Plattform erdbeerwoche, einem Social Business rund um das Thema Menstruation. Co-Gründerin Bettina Steinbrugger: „Periodenarmut ist auch hierzulande ein vielfach unterschätztes Thema – nicht zuletzt aufgrund des Tabus, das nach wie vor rund um die Menstruation herrscht. Deshalb unterstützen wir die Aktion der Caritas auf allen Ebenen – durch Bewusstmachung der Problematik und indem wir selbst für jede Bestellung, die uns im März über erdbeerwoche-shop.com erreicht, eine Packung Binden an eine Frau in Not spenden."

Caritas im Einsatz für armutsbetroffene Frauen

Die Caritas unterstützt jährlich tausende Frauen in akuten Notsituationen. In den Caritas-Häusern für obdachlose Frauen, etwa im Haus Miriam und dem Frauenwohnzentrum, gibt es kostenlose Menstruationsartikel, genauso wie in den drei Mutter-Kind-Häusern, den heuer erstmals geöffneten vier Frauenwärmestuben und dem *peppa-Mädchenzentrum. Im *peppa finden darüber hinaus auch regelmäßige Workshops mit Gynäkologinnen statt, um den Mädchen und jungen Frauen unter anderem auch die Scham vor dem Thema Menstruation zu nehmen. Moser: „Vor allem für obdachlose Frauen, die keine stetige Unterkunft haben, wird Menstruation zu einer monatlichen finanziellen und hygienischen Herausforderung. Besonders sie möchten wir durch die Ausgabe von Hygieneartikel unterstützen."

Spendenmöglichkeiten

Menstruationsartikel, vor allem Binden, Tampons und Unterwäsche können von 8.-31. März an folgenden Orten abgegeben werden:

Sozialberatung: Mommsengasse 35, 1040

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 09 bis 16 Uhr

Caritas Shop mit Ziege: Mariahilferstraße 77, 1060

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 10 bis 18 Uhr

Haus Emma: Zimbagasse 3, 1140

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 09 bis 18 Uhr

Caritas Wien: Albrechtskreithgasse 19-21, 1160

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 08 bis 17 Uhr

Garderob 137: Landstraßer Haupstraße 137, 1030

Öffnungszeiten: Mo, Di, Do: 9:00-11:00, Mi:14:00-16:00

Wer mit einer Geldspende helfen will, kann unter wirhelfen.shop:

Periodenpat*in werden : Mit 5 Euro pro Monat kann eine Frau beim monatlichen Kauf von Tampons, Binden und Unterwäsche unterstützt werden

: Mit 5 Euro pro Monat kann eine Frau beim monatlichen Kauf von Tampons, Binden und Unterwäsche unterstützt werden mit 3 Euro jungen Frauen neue Unterwäsche schenken

jungen Frauen neue Unterwäsche schenken mit 15 Euro Frauen Tampons, Binden und Unterwäsche schenken

