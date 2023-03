Kärntner Landtagswahl 2023: Medienzentrum ab 13 Uhr für Presse zugänglich

Wahlberichterstattung: Zutritt zum Medienzentrum des Landes nur mit gültiger Akkreditierung möglich – Sicherheitskonzept muss eingehalten werden – Umakkreditierung bei Ausfällen möglich

Klagenfurt (OTS) - Über 50 Kameras, über 300 Personen von Print- und sozialen Medien aus allen Bundesländern und Nachbarstaaten, weitere über 100 Personen der wahlwerbenden Parteien, Helferinnen und Helfer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit der Wahltag ordnungsgemäß ablaufen kann, werden sich heute, am Wahlsonntag in der Landesregierung aufhalten. „Wir müssen ein Sicherheitskonzept in Bezug auf Kapazitäten einhalten, daher ist der Zutritt ausschließlich mit gültigen Akkreditierungen möglich, diese ist über Wochen zu erhalten gewesen. Es gibt keine Nachakkreditierungen mehr. Lediglich Umakkreditierungen sind vor Ort möglich, wenn Personen ausfallen und andere deren Platz einnehmen“, stellt der Leiter des Landespressedienstes, Gerd Kurath klar. Für mögliche Umakkreditierungen – sie erfolgen im Verwaltungsgebäude in der Mießtaler Straße 1 – sind das Ticket der ausgefallenen Person mitzubringen und ein Nachweis, dass man für die angegebene Organisation tätig ist.

Für alle Akkreditierten steht der Eingang zur Landesregierung, wo die Akkreditierung auch überprüft wird und der Sicherheitsdienst anwesend ist, ab 13 Uhr offen.

Die den Journalistinnen und Journalisten, Kameraleuten und Technikern sowie allen weiteren Personen per E-Mail zugestellten persönlichen Tickets sind für den Einlass unbedingt mitzubringen – elektronisch am Handy oder ausgedruckt!

Für alle, die sich am Wahltag von unterwegs oder von zu Hause aus informieren wollen, gibt es laut Kurath ein breites Angebot, den Wahltag live mit zu verfolgen. „Am Wahlsonntag wird der Landespressedienst auf allen seinen Kanälen live über die Wahl berichten, wird aus dem Regierungsgebäude senden, Interviewpartner vor die Kamera bitten, um einen Eindruck davon zu liefern, was bis zur ersten Hochrechnung an einem Tag wie diesem, abläuft“, erklärt Kurath.

Auf kaernten.tv, www.facebook.com/landkaernten und www.instagram.com/landkaernten wird ab 14.30 Uhr ein Livestream laufen. „Moderatorin Martina Klementin wird für uns Interviews führen, wir zeigen, wie das Medienzentrum und die Studios aufgebaut sind und wie verschiedene Menschen rund um die Wahl beschäftigt sind“, sagt der Leiter des Landespressedienstes.

Nach Wahlschluss um 16.00 Uhr werden die ersten Ergebnisse der Landtagswahl auf www.ktn.gv.at/Land/Wahlen/LTW veröffentlicht.

Das werden laut Kurath die von der Landeswahlbehörde und Landes-IT aufbereiteten Zahlen sein, aber erstmals in einer Kooperation mit der Austria Presse Agentur (APA) eine grafische und textliche Darstellung der Ergebnisse.



Infos unter: www.ktn.gv.at/Land/Wahlen/LTW

