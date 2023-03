TIROLER TAGESZEITUNG AM SONNTAG "Leitartikel" Ausgabe vom Sonntag, 5. März 2023, von Wolfgang Sablatnig: "Die Flexibilität der Testwahlen"

Die Parteistrategen blicken heute nach Kärnten. Es sind nur Landtagswahlen. Und trotzdem können sie viel aussagen.

Innsbruck, Wien (OTS) - Landtagswahlen sind dankbar – zumindest für jene, die nicht selbst um Stimmen und Mandate kämpfen. Sie können am Wahltag mitfiebern. Und dann können sie entscheiden, ob sie dem Ergebnis eine Bedeutung über das betreffende Bundesland hinaus beimessen wollen.

„Es sind nur Landtagswahlen“, heißt es dann. Meist sagen das die Verlierer und ihre Freunde.

Ebenfalls beliebt: „Landtagswahlen haben eigene Gesetze.“ Falsch ist der Spruch nicht: Nur in Tirol gibt es die Liste Fritz. In Kärnten spielt Gerhard Köfer eine eigene Rolle zwischen Sozialpolitik und rechtem Populismus.

Kaum jemand mag hingegen den Sager von den „Testwahlen“. Dann müssten nämlich auch Sieger eingestehen, dass sie Wahlhelfer in Wien hatten. Das gefiel nur den türkisen Landeschefs, als ihnen Sebastian Kurz Höhenflüge bescherte. Jetzt folgen in der nächsten Wahlrunde die türkis-schwarzen Abstürze.

Nur Landtagswahlen? ÖVP-Chef Karl Nehammer lügt sich selbst in den Sack, wenn er sich darauf hinausreden sollte.

Nur Landtagswahlen? SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner muss hoffen, dass die SPÖ nicht allzu viel verliert und die rote Führungsdebatte nicht noch weiter angeheizt wird.

Nur Landtagswahlen? Die Grünen haben aus ihrer Beteiligung an der Bundesregierung bisher kaum Profit geschlagen.

Nur Landtagswahlen? Egal wie die FPÖ in Kärnten abschneidet: Sie kann sich in jedem Fall weiterhin auf die Fehler der anderen verlassen.

Nur Landtagswahlen? Vielleicht. Wer sich darauf ausredet und die Augen vor den großen Trends verschließt, macht es sich aber zu leicht.



Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com