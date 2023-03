Weltweiter Klimastreik als schulbezogene Veranstaltung für steirische Schüler:innen

Die ÖLI-UG unterstüzt die Veranstaltung nach ihrem Offenen Brief nun mit dieser Aussendung.

Wien Graz (OTS) - Spät aber doch. Mit 01.03.2023 erklärt die Bildungsdirektion Steiermark den weltweiten Klimastreik der Fridays for Future Bewegung am 3.3.2023, also diesen Freitag, zur schulbezogenen Veranstaltung. Die Bildungsdirektionen in Wien und Vorarlbeg haben dies bereits seit längerem erlassen. Gemäß §13a SchUG ist es nun allen steirischen Schüler:innen, von Seiten der Bildungsdirektion möglich, den Klimastreik zu besuchen.

"Dadurch wird es Schüler:innen nun erleichtert mit uns gemeinsam auf die Straße zu gehen und für eine lebenswerte Zukunft, basierend auf wissenschaftlicher Erkenntnis, einzustehen", so Fridays for Future Graz.

Der Klimastreik wird in Graz am Freiheitsplatz um 10:00 Uhr beginnen und voraussichtlich bis 15:00 Uhr dauern. Lehrer:innen haben nun durch die Verordnung der Bildungsdirektion die Möglichkeit, Klimaschutz sowie Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung genauso wie der Demokratiebildung im Unterricht einen hohen Stellenwert einzuräumen und diesbezüglich Engagement ihrer Schüler:innen zu fördern.



Vor dem Hintergrund des § 2 Abs 1 SchOG, demzufolge es zur Aufgabe von Schule gehört, die jungen Menschen zu verantwortungsbewussten Mitgliedern der Gesellschaft und Bürgerinnen und Bürgern der demokratischen und bundesstaatlichen Republik Österreich heranzubilden, ist die Verordnung den Klimastreik zur schulbezogenen Veranstaltung zu erklären ein wesentlicher Schritt.

Fridays for Future Graz und Teachers for Future Steiermark freuen sich über diese Verordnung, auch wenn die Demonstration in weniger als 24h stattfindet.

