Aufnahme zum Medizinstudium: Scharfe Kritik aus Kärnten an Nicht-Reaktion der Bundesregierung

LHStv.in Prettner: Nicht-Reaktion und „Verhöhnung“ junger Menschen durch Bundesregierung – In Kärnten läuft Vorbereitungskurs mit 300 Teilnehmenden für Aufnahmetest

Klagenfurt (OTS/LPD) - „2013 haben wir in Kärnten den kostenlosen Vorbereitungskurs für das Aufnahmeverfahren zum Medizinstudium ins Leben gerufen. Genauso lange appellieren wir an die Bundesregierung, die Zugangsbeschränkung zum Medizinstudium aufzuheben oder zumindest zu lockern. Die Situation verschärft sich jedes Jahr, dennoch bleibt die Bundesregierung untätig“, erklärt Kärntens Gesundheitsreferentin LHStv.in Beate Prettner. Was hier passiere, sei „Realitätsverweigerung“, sagt Prettner, die selbst Medizinerin ist. „In Österreich tun sich immer mehr Lücken in immer mehr Fachbereichen auf. Der Bundesregierung muss klar sein, dass das kein temporäres Phänomen ist, sondern dass sich die Lage weiter zuspitzen wird – angesichts der steigenden Zahl älterer und damit kranker Menschen, angesichts der neuen und längeren Ausbildungsordnung, angesichts der ins Rollen kommenden Pensionierungswelle, angesichts des Trends, auch als Ärztin und Arzt mehr auf work-life-Balance zu achten“, warnt die Gesundheitsreferentin.

Sie weist darauf hin, dass die Kärntner Landesregierung bereits mehrfach Resolutionen an das Bildungsministerium gerichtet habe. „Die einzige Reaktion war, die Plätze auf Privatuniversitäten zu erhöhen. Hier kostet ein Studienjahr allerdings um die 26.000 Euro. Das ist Verhöhnung von jungen, engagierten Menschen, deren Berufswunsch es ist, Ärztin und Arzt zu werden“, ärgert sich Prettner.

Heute startet österreichweit die einmonatige Anmeldephase für die Aufnahmetests an den heimischen Medizin-Universitäten Wien, Innsbruck, Graz und Linz. Stattfinden werden die Tests am 7. Juli. „Und wieder werden wir mehr als 90 Prozent der Teilnehmenden nach Hause schicken“, so Prettner. In Kärnten laufen aktuell die kostenlosen Vorbereitungskurse für besagten Aufnahmetest. „Wir haben wieder 300 Teilnehmende. Das zeigt, wie groß das Interesse ist. Wenn ich mir ausmale, dass davon nur ein Bruchteil zum Medizinstudium zugelassen wird, ist das nicht nur traurig, sondern skandalös.“

