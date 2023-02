Weichenstellung für die Zukunft. FFG ist Partner für die neue Transformationsoffensive des BMAW.

FFG unterstützt österreichische Wirtschaft bei der Transformation - BMAW stellt 300 Mio. € für Forschungsförderung bis 2026 zur Verfügung

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) stellt zur Unterstützung der österreichischen Wirtschaft bei ihrem nachhaltigen und digitalen Wandel für den Zeitraum 2023 bis 2026 rund 300 Millionen Euro zusätzlich für die Förderung der angewandten, unternehmerischen Forschung zur Verfügung. Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG ist zentraler Umsetzungspartner für diese groß angelegte Klima- und Transformationsoffensive. Mit dem zusätzlichen Förderbudget sollen die Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz und Unabhängigkeit heimischer Unternehmen gestärkt und nachhaltige Wertschöpfungsketten in Österreich aufgebaut werden, wie Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher bei der heutigen Präsentation erklärte.



„Um international wettbewerbsfähig zu bleiben, braucht es kontinuierliche Weiterentwicklung und konstante Investitionen in fortschrittliche Technologien. Inmitten des digitalen Wandels ist es essenziell, heimische Unternehmen bei ihren Investitionen in Innovationen zu fördern“, erklären FFG-Geschäftsführer Henrietta Egerth und Klaus Pseiner: „Wir werden die Transformationsoffensive der Bundesregierung nach Kräften mit Forschungs- und Technologieförderung und Qualifizierungsmaßnahmen unterstützen und freuen uns auf viele spannende und zukunftsweisende Einreichungen.“



Im Fokus der Transformationsoffensive stehen die Schlüsselsektoren Automotive, Halbleiterindustrie (auch im Hinblick auf den European Chips Act), Life Science und Digitalisierung. Gefördert werden die Entwicklung von Produkten, Dienstleistungen und Prozessen, die einen signifikanten Beitrag zu Nachhaltigkeit, Krisenresilienz, Unabhängigkeit (z.B. Sicherheit in Lieferketten), gesellschaftlichen Herausforderungen oder den Ausbau von Kompetenzen (transformative Unternehmensprojekte) leisten.



Mehr Informationen: www.ffg.at/transformationsoffensive



Über die FFG:



Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG ist die nationale Förderagentur für angewandte Forschung und Entwicklung in Österreich und unterstützt österreichische Unternehmen, Forschungsinstitutionen und Forschende mit einem umfassenden Angebot an Förderungen und Services. Die FFG steht im Eigentum der Republik Österreich. Eigentümervertreter des Bundes sind das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) und das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW).

Rückfragen & Kontakt:

FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft

Mag. Matthis Prabitz

Pressesprecher

+43 5 7755-6017

matthis.prabitz @ ffg.at

www.ffg.at