Staatssekretär Tursky eröffnet österreichische Messestände auf der MWC in Barcelona

Wien (OTS) - Staatssekretär für Digitalisierung, Florian Tursky, eröffnete Montag die österreichischen Messestände auf der Mobilfunkmesse Mobile World Congress (MWC) in Barcelona. Im Zuge seiner Arbeitsreise wird Staatssekretär Tursky in Vertretung von Finanzminister Magnus Brunner auch nach Andorra reisen, um über das geplante Doppelbesteuerungsabkommen zu sprechen.

Die MWC in Barcelona ist mit über 2.000 Ausstellungen aus 200 Ländern eine der größten Mobilfunkmessen der Welt. Mit 12 Ausstellern ist auch Österreich vertreten. Die vorgestellten Innovationen der österreichischen Unternehmen reicht dabei von einem neuen Übertragungsstandard 5G Broadcast bis hin zu biomedizinischer Technik. Anlässlich seines ersten Besuchs bei der MWC eröffnete Staatssekretär Tursky die österreichischen Messestände.

„Österreich ist ein Mobilfunkland. Kaum wo anders auf der Welt gibt es eine so gute Netzabdeckung von 4G und 5G wie bei uns. Es ist spannend, so viele technischen Innovation gleichzeitig zu erleben und freue mich, dass Österreich hier so zahlreich vertreten ist. Heutzutage gehört schnelles und stabiles Internet fast schon zu unserer Grundversorgung. Aus diesem Grund werden wir unsere Vorreiterrolle beim 5G-Mobilfunk nicht nur weiter ausbauen, sondern setzen auch konsequent auf den Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur, um bis 2030 ganz Österreich mit festen und mobilen gigabitfähigen Internetanschlüssen zu versorgen“, so Staatssekretär für Digitalisierung im Finanzministerium Florian Tursky.

Innovationen aus Österreich stärken

Die Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG (ORS) arbeitet derzeit an dem neuen Übertragungsstandard 5G Broadcast, mit dem lineare Rundfunkinhalte direkt auf mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets gesendet werden können, ohne der Notwendigkeit einer Internetverbindung.

„Mir ist besonders wichtig, dass wir Innovationen ‚Made in Austria‘ stärken. In Österreich gibt es viel Potenzial, wie auch die Präsenz der österreichischen Unternehmen auf der Messe zu sehen ist“, erläutert Tursky nach seinem Besuch der Mobilfunkmesse.

Intensive Arbeitsgespräche führte Staatssekretär Tursky neben den aus Österreich vertretenen Unternehmen ebenfalls mit Nokia, Ericsson sowie der Deutschen Telekom.

Doppelbesteuerungsabkommen mit Andorra

Im Anschluss an den Mobile World Congress in Barcelona reist Staatssekretär Tursky am Dienstag in Vertretung von Finanzminister Magnus Brunner weiter in das zwischen Spanien und Frankreich liegende Fürstentum Andorra, um mit dem dortigen Finanzminister Cesar Marquina Perez De la Cruz über das bevorstehende Doppelbesteuerungsabkommen zu sprechen. Doppelbesteuerungsabkommen sind Abkommen zwischen zwei Ländern zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung des Einkommens für Einwohner und Unternehmen, die in mehreren Ländern tätig sind. Ebenfalls am Programm des Staatssekretärs steht ein Arbeitsgespräch mit dem Wirtschaftsminister von Andorra Jordi Gallardo Fernàndez.

