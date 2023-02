Schuldenberatungen: 10 Prozent mehr Erstkontakte

Die Zahl der Menschen, die sich erstmals an eine Schuldenberatung wenden, steigt. Trotzdem steht im Raum, dass die Insolvenzregeln für Private wieder verschärft werden.

Mit 1.110 Euro lässt sich das Leben nicht finanzieren. Die Schuldenberatungen fordern daher dringend eine deutliche Anhebung des Existenzminimums

Wir Schuldenberatungen fordern daher den Gesetzgeber auf, schon jetzt die Befristung dieser Regelung abzuschaffen und auch Privatpersonen dauerhaft die Möglichkeit einer 3-jährigen Entschuldung zu geben

Wien (OTS) - 2022 hatten 18.565 Menschen einen Erstkontakt mit einer staatlich anerkannten Schuldenberatung, das sind beinahe 10 Prozent mehr als im Jahr davor. Die immer noch spürbaren Auswirkungen von Corona treffen auf massiv gestiegene Lebenshaltungskosten und erhöhte Kreditzinsen.

Dass es sich bei vielen mit dem Geld nicht mehr ausgeht, ist näher gerückt, in der Mitte angekommen. „Menschen, die bisher ihr Auslangen gefunden haben, indem sie sparsam gelebt haben, kommen nun an ihre Grenzen“, sagt Clemens Mitterlehner, Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen GmbH, Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen. 8.176 Privatkonkurse wurden 2022 eröffnet, das ist eine Steigerung von 13,5 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. Dabei schlagen sich die Teuerungen der letzten Monate hier noch nicht im vollen Umfang nieder, sie werden erst nach und nach in den Schuldenberatungen sichtbar werden.

Existenzminimum reicht nicht

Eine Schuldenberatung aufzusuchen und in weiterer Folge einen Privatkonkurs zu eröffnen, das sind für überschuldete Menschen wichtige, aber dennoch schwierige Schritte. Die Hemmschwelle ist groß. Um sich einzugestehen, dass die finanzielle Situation ohne Hilfe nicht mehr ins Lot zu bringen ist, braucht es Mut. Auch wenn die Erleichterung groß ist, das Problem professionell begleitet anzugehen, steht ein harter Weg bevor. Der Grundbetrag für das Existenzminimum, das einem Menschen, der gepfändet wird, zum Leben bleibt, ist mit aktuell 1.110 Euro gering. (Die individuelle Pfändungsgrenze ist abhängig vom jeweiligen Nettoeinkommen und der Anzahl der Unterhaltspflichten.) „Das ist zu wenig zum Leben“, merkt Clemens Mitterlehner an. „ Mit 1.110 Euro lässt sich das Leben nicht finanzieren. Die Schuldenberatungen fordern daher dringend eine deutliche Anhebung des Existenzminimums .“

Insolvenzregeln für Privatpersonen dürfen nicht verschärft werden

Mitte 2021 hat der Gesetzgeber die Möglichkeit einer Entschuldung innerhalb von 3 Jahren geschaffen. Dies wird seither von allen Verfahrensbeteiligten sehr gut angenommen und funktioniert klaglos. Leider ist diese 3-jährige Entschuldung für Privatpersonen nur bis Mitte 2026 möglich, ab dann soll die Entschuldungsdauer wieder 5 Jahre betragen. Gerade in der Aufarbeitung einer Wirtschafts- und Teuerungskrise wäre es fatal, Menschen wieder länger in der Überschuldung zu halten. Sowohl die betroffenen Schuldner*innen selbst, ihre Familien, die Wirtschaft, der Arbeitsmarkt, die Gerichte und auch die Gläubiger*innen profitieren davon, wenn es eine rasche Möglichkeit zur Entschuldung gibt. „ Wir Schuldenberatungen fordern daher den Gesetzgeber auf, schon jetzt die Befristung dieser Regelung abzuschaffen und auch Privatpersonen dauerhaft die Möglichkeit einer 3-jährigen Entschuldung zu geben “, so Clemens Mitterlehner.

Tipps der Schuldenberatungen gegen Überschuldung:

Einen ehrlichen Überblick über Einnahmen und Ausgaben schaffen, etwa mit einem Haushaltsbuch

Einsparpotenzial suchen, Mitgliedschaften und Abos überprüfen, ob sie tatsächlich nötig sind

Ansprüche auf finanzielle Unterstützung und Sozialleistungen klären

Bargeld verwenden und die Karte daheimlassen, um Spontankäufe zu vermeiden

Das Konto nicht überziehen. Ein Kontoüberzug ist ein sehr teurer Kredit – und keine „Einkaufsreserve“.

Vorsicht vor den Auswirkungen von „gefährlichen Schulden“ bei Miete, Energiekosten, offenen Strafen oder Alimenten!

Vorbeugend kostenlose Unterstützung bei der Budgetberatung holen, um einen besseren Überblick über Optimierungsmöglichkeiten der eigenen finanziellen Situation zu bekommen

Kostenlose Unterstützung bei der Schuldenberatung holen, wenn die Schulden nicht mehr fristgerecht bezahlt werden können

Nicht zu lange warten! Je früher man sich Hilfe holt, desto besser kann geholfen werden.

