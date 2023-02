FPÖ – Ecker zu Frauengewalt: „Mit Dunkelfeldstudien Gewalt gegen Frauen verringern!“

Gewalt steht in Österreich mittlerweile klar im Kontext zu Migration – „Gezielte Hilfestellungen für die Opfer, gezielte Maßnahmen gegen die Täter“

Wien (OTS) - Angesichts des erneuten medialen Aufschreis über die enorme Anzahl an Gewalt gegen Frauen allein im heurigen Jahr, stellte heute FPÖ-Frauensprecherin NAbg. Rosa Ecker, MBA fest: „Frauenministerin Raab und Innenminister Karner müssen endlich eine österreichweite Dunkelfeldstudie durchführen, mit der unter anderem die Hintergründe von Gewalt gegen Frauen, das typische Täterbild und mögliche gezielte Hilfestellungen zur Eindämmung von Gewalt gegen Frauen erhoben werden. Ohne genügend Informationen, wird es nicht gelingen, die richtigen Hebel zur Vorbeugung vor Gewalt zu finden.“



In den letzten 12 Jahren wurden in Österreich über 380 Frauen ermordet. Mehr als 800 Mordversuche und schwere Gewalttaten würden noch dazu kommen. „Ein Abwärtstrend ist nicht in Sicht und die bestehenden Hilfestellungen sind offensichtlich nicht ausreichend“, forderte die FPÖ-Frauensprecherin eine sofortige Evaluierung und Anpassung der aktuellen Maßnahmen. Zudem sei es nötig, mehr Geld in die Gewaltprävention zu investieren sowie Beratungsstellen für Mädchen und Frauen regional auszubauen. Die regionalen dezentralen Einrichtungen abzusichern sei unbedingt erforderlich.



„Tatsache ist: Gewalt steht in unserem Land mittlerweile klar im Kontext zu Migration – vor allem durch die unkontrollierte Einwanderung und dem fehlenden Integrationswillen“, hob Ecker hervor. „Insbesondere die jungen Männer, die derzeit in Massen unser Land überfluten, stammen aus einem komplett anderen Kulturkreis, in welchem Frauen und Mädchen nichts zählen. Das Sicherheitsgefühl der Frauen in unserem Land nimmt seit Jahren massiv ab. Es braucht endlich Maßnahmen und Taten, um die Gewalt an Frauen und Mädchen in unserem Land einzudämmen. Österreich muss wieder zu einem Land werden, wo Frauen und Mädchen keine Angst haben müssen!“, verwies Ecker auf die in Deutschland seit Jahren durchgeführten Dunkelfeldstudien. „Dunkelfeldstudien untersuchen Bereiche, zu denen keine oder unzureichende Informationen vorhanden sind. Ziel derartiger Studien ist es, weitergehende Erkenntnisse über das Gesamtaufkommen bestimmter Straftaten einschließlich des sogenannten Dunkelfeldes, zu gewinnen. Hierzu bedient man sich der Befragung zufällig ausgewählter Personen bezüglich ihrer Erfahrungen als Opfer (‘Opferbefragungen‘) oder Täter (‘Täterbefragungen‘)“, führte Ecker aus. „Österreich muss endlich handeln. Gezielte Hilfestellungen für die Opfer, gezielte Maßnahmen gegen die Täter und damit effektiv die Gewalt an Frauen bekämpfen! Einen anderen Weg wird es nicht geben!“, erklärte Ecker abschließend.

