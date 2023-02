GBH: KV Tischler und Holzgestalter plus 9,9 bis 10,3 Prozent

Wien. (OTS) - Obwohl die Ausgangslage herausfordernd wie seit Jahrzehnten nicht mehr war, konnten sich die Sozialpartner gestern (16. 2.) Abend bereits auf einen Kollektivvertragsabschluss einigen. Die Verhandlungen wurden konstruktiv und auf Augenhöhe geführt. Gemeinsames Ziel war ein fairer Abschluss für beide Seiten. Letztendlich einigte man sich auf Plus 9,9 Prozent. ++++



Mindestlohn von 2.300 Euro bis 2024 für alle im Tischler-KV erreicht



Besonders stolz ist die GBH darauf, dass über eine Sondervereinbarung ein Mindestlohn von 2.300 Euro bis 2024 in allen Berufsgruppen im Tischler-KV erreicht wird. Bei den Facharbeitern wird dieser Mindestlohn bereits 2023 umgesetzt, das entspricht einer Lohnerhöhung von plus 10,3 Prozent.



Das Taggeld wird per 1.5.2023 erhöht und mit 2,00 Euro pro Stunde festgesetzt.



10 Prozent mehr für Lehrlinge



Für Lehrlinge gibt es plus 10 Prozent. Damit setzt man das richtige Zeichen, um den Beruf der TischlerInnen und HolzgestalterInnen attraktiver zu machen und so dem echten Facharbeitermangel entgegenzuwirken. Lehrlinge, die im Lehrverhältnis das 18. Lebensjahr vollenden, erhalten mit dem 18. Geburtstag das Lehrlingseinkommen des 3. Lehrjahres.



Verhandlungsleiter seitens der Gewerkschaft Bau-Holz Bundesvorsitzender Abg. z. NR Josef Muchitsch: „Ich möchte mich bei unseren Sozialpartnern bedanken. Mit diesem Abschluss haben wir gemeinsam Verantwortung übernommen und einen wesentlichen Beitrag zur Abdeckung der enormen Teuerung erreicht. So funktioniert gelebte Sozialpartnerschaft.“



Weitere Infos unter: gbh-news.at







