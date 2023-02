Greenpeace: OMV muss Staatsoper-Sponsoring stoppen und fossiles Geschäftsmodell beenden

Umweltschutzorganisation unterstützt Jane Fonda Kritik an Sponsoring der Staatsoper durch OMV - Energiekonzern muss Plan für Ausstieg aus fossilem Öl und Gas vorlegen

Wien (OTS) - Im Rahmen der heutigen Pressekonferenz der US-Schauspielerin Jane Fonda zu ihrer Teilnahme am morgigen Opernball äußerte der Superstar harsche Kritik am Sponsoring der Staatsoper durch den österreichischen Öl- und Gaskonzern OMV. Sie appelliert an die Staatsoper, keine Unterstützung des Unternehmens anzunehmen. Dabei führte sie aus, dass fossile Konzerne die soziale Akzeptanz für ihr schmutziges Geschäft über Sponsoring von Museen oder Opern erkaufen wollen. Zudem sprach sie sich klar gegen neue fossile Projekte aus. Greenpeace schließt sich dieser Forderung an. Die Umweltschutzorganisation kritisiert, dass Kultursponsoring lediglich genutzt wird, um vom klimaschädlichen Öl- und Gasgeschäft abzulenken, während nach wie vor weiter in fossile Energien investiert und damit die Klimaerhitzung vorangetrieben wird.

“Mitten in der Klimakrise baut die OMV ihr klimaschädliches, fossiles Gasgeschäft weiter aus und versucht mit ihrem Kultursponsoring von ihren dreckigen Vorhaben abzulenken. Der österreichische Energiekonzern ist weltweit auf der Suche nach neuen fossilen Gasreserven - vom schwarzen Meer über Österreich bis in die Arktis. Das ist mit den globalen Klimaschutzzielen nicht vereinbar, treibt die Erderhitzung massiv voran und zerstört am Ende des Tages unseren Planeten. Die OMV muss ihre Strategie auf Klimaschutz ausrichten und damit auch weitere Öl- und Gasexplorationsprojekte beenden.”, kritisiert Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich. “Kulturelle Einrichtungen, wie die Staatsoper, dürfen sich nicht zum Komplizen von Klimazerstörern machen. Das Sponsoring der Staatsoper durch die OMV muss umgehend beendet werden. ”, fordert Duregger abschließend.

