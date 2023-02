Thaler/Bernhuber: ÖVP gegen Verbrennerverbot bei PKWs ab 2035

Thaler: Jobs und leistbare Mobilität in Europa statt mehr Abhängigkeit/ Bernhuber: Nicht auf unrealistischen Zielen verharren, freie Wahl für Konsumenten und Wirtschaft

Brüssel (OTS/ÖVP-PK) - "Es ist im Interesse aller die CO2-Emissionen in der EU zu verringern. Nur müssen wir gleichzeitig sicherstellen, dass wir dabei einen realistischen und machbaren Weg einschlagen. Ziele, die wir gar nicht einhalten können, die den freien Markt einschränken und die uns tiefer in die Abhängigkeit von China stürzen, bringen uns nicht weiter", sagen die ÖVP-Europaabgeordneten Barbara Thaler und Alexander Bernhuber. Heute wurde im Plenum des Europaparlaments in Straßburg über die EU-Regulierung für CO2-Emissionstandards für PKW abgestimmt. Die Abstimmung bestätigt das Ergebnis aus den Verhandlungen zwischen Europaparlament und Mitgliedsstaaten, das ein Verbot des Verbrennungsmotors ab 2035 vorsieht. Ab dann dürfen nur mehr elektro-betriebene Fahrzeuge neu zugelassen werden.

Barbara Thaler, ÖVP-Verkehrssprecherin im Europaparlament, sagt: "Heute wurde eine historische Fehlentscheidung getroffen. Europa braucht den Verbrennungsmotor. Es ist naiv, zu glauben, dass wir durch den starren Fokus auf Elektro-Autos die beste Option für Menschen und Klima wählen. Ein Auto mit einem österreichischen Motor, betrieben mit E-Fuels aus Dänemark oder Biokraftstoffen aus Österreich hilft dem Klima mehr, als ein E-Auto aus China betrieben mit deutschem Kohlestrom. Durch die heimische Produktion schaffen wir mehr Green Jobs in Europa und sorgen dafür, dass Mobilität, vor allem in ländlichen Gebieten, für alle zugänglich und leistbar bleibt. Außerdem bleibt die Innovationskraft in der Hand der europäischen Unternehmen."

"Ein Komplettausstieg aus der Verbrennung von fossilen Kraftstoffen ist wünschenswert. Das geht aber nicht von heute auf morgen. Verharren wir darum nicht auf unrealistischen Zahlen, sondern setzen wir uns Ziele, die wir auch tatsächlich einhalten können. Die Bevölkerung zu bevormunden und E-Autos vorzuschreiben, ist definitiv der falsche Weg", warnt auch Alexander Bernhuber, ÖVP-Umweltsprecher.

