ÖH fordert Solidarität mit Erdbeben-Opfern

Die ÖH fordert Erlass der Studiengebühren für Studierende aus den betroffenen Gebieten und die Schaffung legaler und einfacher Fluchtrouten.

Wien (OTS) - Die Bilder der Erdbebenkatastrophe in Kurdistan, Syrien und der Türkei sind schockierend. Der Österreichischen Hochschüler_innenschaft ist es ein zentrales Anliegen, in dieser schwierigen Situation zu unterstützen. “Unsere Gedanken sind bei den Opfern und Hinterbliebenen dieser schlimmen Katastrophe. Für uns ist klar, dass nun auf allen möglichen Wegen Unterstützung geleistet werden muss - auch im Hochschulsektor”, so Keya Baier aus dem ÖH-Vorsitzteam.

Die ÖH sieht die Politik in der Verantwortung, rasch zu handeln. “Wir fordern den sofortigen Erlass der Studiengebühren für Studierende aus den betroffenen Gebieten. Weiters braucht es legale Fluchtwege nach Österreich sowie einen einfachen und direkten Zugang ins österreichische Hochschulsystem, denn wir haben genügend Platz und Ressourcen!”, verlangt Sara Velić aus dem ÖH-Vorsitzteam von Minister Polaschek und der Bundesregierung.

Weiterhin ist für die ÖH klar, dass es auch außenpolitische Konsequenzen geben muss. Gerade in Syrien und den autonomen kurdischen Gebieten ereignete sich das Erdbeben in einer Situation, die durch Kriege und bewaffnete Konflikte bereits sehr dramatisch ist. Bestehende Sanktionen gegen die autoritären Regime müssen verschärft werden, dürfen jedoch nicht zulasten der Bevölkerung und insbesondere der Opfer der Katastrophe gehen. Boryana Badinska aus dem ÖH-Vorsitzteam fordert abschließend: “Österreich muss die autonomen kurdischen Gebiete bei der Bewältigung der Schäden dieser Katastrophe unterstützen und sicherstellen, dass die Spenden in die Region nicht bei autoritären Staatsoberhäuptern landen.”

