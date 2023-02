AK-Saatgut-Tauschbörse in den AK-Bibliotheken Kärntens

Die kostenlose Saatgut-Bibliothek in den AK-Bibliotheken bietet ab sofort wieder eine Variation an unterschiedlichen Samen „zum Ausborgen“ – die Qual der Wahl ist groß.

Klagenfurt (OTS) - Eine Sammlung von verschiedenstem Gemüsesaatgut und Blumensamen erwartet Besitzer von Gärten und Balkontrögen, also Hobbygärtner und solche, die es noch werden wollen, ab sofort in den AK-Bibliotheken in Klagenfurt und Villach. „Die Saatgut-Bibliothek ist ein Beitrag zur Biodiversität. Wer etwas Neues ausprobieren und etwas für den Artenschutz tun möchte, ist herzlich willkommen zur AK-Saatgut-Tauschbörse“, sagt AK-Präsident Günther Goach. Die Idee dahinter ist kreativ und innovativ: „Kleine Teebeutelchen mit Blumen- oder Gemüsesamen können kostenlos mitgenommen und sollten – nach der Blühsaison – im Herbst wieder als Saatgut zurückgebracht werden“, erklärt Roman Huditsch, Leiter der AK-Bibliotheken. Damit ist sichergestellt, dass andere Gartenfreunde davon im nächsten Jahr kostenlos profitieren.

„Damit das Vorhaben ‚eigener Garten‘ gelingt und sich wirklich jeder an Blumen oder an der Gemüseernte erfreuen kann, findet man in den AK-Bibliotheken natürlich auch eine eigens eingerichtete Fachabteilung für den Gartenbereich“, so Huditsch.

So funktioniert die Saatgut-Bibliothek:

Mit der AK-Lesekarte* bis zu zwei Päckchen mit Blumen-, Kräuter- oder Gemüsesaat aus den über 150 Sorten in der Bibliothek auswählen.

Das Saatgut zu Hause im Balkonkasten, im Garten oder in einen Topf auf der Fensterbank aussäen.

Sich an der Blütenpracht der Pflanzen erfreuen.

Warten, bis die Pflanzen gewachsen sind und neues Saatgut geerntet werden kann.

Einen Teil des Saatgutes wieder in kleine Päckchen packen und diese beschriftet mit Datum und Inhalt in die Bibliothek zurückbringen und anderen Gärtnern zur Verfügung stellen.



*Für eine Lesekarte hier registrieren: kaernten.arbeiterkammer.at/lesekarte

