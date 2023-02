AVISO – KV Privatkrankenanstalten: Österreichweiter Warnstreik am kommenden Dienstag, 14. Februar

Wien (OTS) - Die Arbeitgeber der Privatkrankenanstalten haben auch in der sechsten Kollektivvertragsverhandlungsrunde kein wertschätzendes und gegen die Teuerung wirksames Angebot auf den Tisch gelegt. Um den Forderungen der Gewerkschaft vida für die 10.000 Beschäftigten Nachdruck zu verleihen, findet am 14. Februar 2023, Dienstag, ab 8:15 Uhr ein österreichweiter dreistündiger Warnstreik statt. Die Gewerkschaft vida fordert einen KV-Abschluss deutlich über der Inflation und einen monatlichen Bruttomindestlohn in Höhe von 2.000 Euro.

Für VertreterInnen der Medien stehen in Wien GewerkschafterInnen und Beschäftigte vor dem Anton Proksch Institut im 23. Bezirk für Auskünfte zum Streik und zu den Forderungen zur Verfügung.

Zeit: Dienstag, 14. Februar 2023, ab 9:30 Uhr

Ort: Anton Proksch Institut, Vorplatz, Gräfin-Zichy-Straße 6, 1230 Wien

Ihr Gesprächspartner vor Ort:

Harald Steer: KV-Verhandlungsleiter für die Gewerkschaft vida und Betriebsratsvorsitzender im Anton Proksch Institut

Bitte beachten Sie: Der Warnstreik selbst findet im Innenbereich des Instituts statt. Dort sind leider keine Film- und Fotoaufnahmen möglich.

Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. (FH) Yvonne Heuber

Tel.: 0664 / 614 57 51

E-Mail: yvonne.heuber @ vida.at

Internet: www.vida.at