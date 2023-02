FFG gratuliert Andrea Höglinger zur Wahl als Vizerektorin der TU Graz

Wien/Graz (OTS) - „Mit Andrea Höglinger wird eine exzellente Kennerin der nationalen und europäischen Forschungs- und Innovationslandschaft an die TU Graz geholt. Wir gratulieren herzlich zu Wahl ins Rektoratsteam des designierten Rektors Horst Bischof und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit“, so die beiden FFG-Geschäftsführer Henrietta Egerth und Klaus Pseiner, anlässlich der Wahl der langjährigen FFG-Bereichsleiterin zur Vizerektorin für Forschung der Technischen Universität Graz. Als führende österreichische Universität im COMET-Programm, aber auch als engagierter Player auf EU-Ebene, ist die TU Graz ein geschätzter und starker Partner der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG.



Seit mehr als 10 Jahren leitet Andrea Höglinger den Bereich für Europäische und Internationale Programme in der FFG. Gemeinsam mit ihrem Team hat sie wesentlich zum Erfolg Österreichs im europäischen Forschungsraum beigetragen. In ihren Verantwortungsbereich als koordinierende Nationale Kontaktstelle fallen nicht nur das EU-Flagship-Programm für Forschung und Innovation, Horizon Europe, sondern auch zahlreiche weitere EU-Programme und -Initiativen, wie COST und EUREKA, sowie wichtige EU-Partnerschaften, wie Eurostars und Driving Urban Transition.

