Generalsekretär Wolfgang Schallenberg verstorben

Diplomat vom Staatsvertrag bis zum EU-Beitritt

Wien (OTS) - In tiefer Trauer gibt das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten bekannt, dass der ehemalige Generalsekretär Botschafter i.R. Dr. Wolfgang Schallenberg heute Mittag im 93. Lebensjahr verstorben ist.

Geboren am 3. Juni 1930 trat er im Jahr 1952 in den auswärtigen Dienst ein. Während seiner beeindruckenden Karriere vertrat er die Republik unter anderem als österreichischer Botschafter in Indien, Spanien und Frankreich. In der Zentrale diente er als Leiter der Abteilung für Presse und Information sowie als Leiter der Kulturpolitischen Sektion. Im Jahr 1992 wurde er schließlich zum Generalsekretär bestellt. Ein Amt, das er bis zu seiner Pensionierung im Dezember 1995 mit unglaublich viel Leidenschaft und Engagement ausgeführt hat.

Die europäische Geschichte kennt viele Wendepunkte, die herausragendes diplomatisches Gespür verlangten. Gespür, wie es Wolfgang Schallenberg zweifelsohne an den Tag legte. Er wirkte in Jahrzehnten, die für unser Land besonders wegweisend waren. Eingetreten in den diplomatischen Dienst kurz vor der Unterzeichnung des Staatsvertrags stand er wie kaum ein anderer für eine neue, selbstbewusste österreichische Außenpolitik. Wolfgang Schallenberg hatte ganz maßgeblichen Anteil an der Entwicklung der österreichischen Diplomatie in dieser bewegten Phase der Republik. Mit seiner inspirierenden Art vermochte er zudem, viele junge Generationen an Diplomatinnen und Diplomaten für den Dienst im Außenamt zu begeistern. Seine letzten Dienstjahre waren geprägt von den Vorbereitungen des österreichischen Beitritts zur Europäischen Union. Eine zutiefst kosmopolitische Karriere – vom Staatsvertrag bis zum EU-Beitritt.

Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Gattin, seinen Kindern und seinen Enkelkindern. Wir werden ihm als sehr geschätzten Kollegen und österreichischen Patrioten stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten

Presseabteilung

+43(0)501150-3320

aussenministerium.presseabteilung @ bmeia.gv.at

www.bmeia.gv.at