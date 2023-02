Einladung Mediengespräch „Gemma Demokratie“ mit Ausstellungsführung, 22.2.2023

Gemma Demokratie! Was macht eine Ausstellung zur österreichischen Verfassung am asperner See? Über Potenziale politischer Bildung im öffentlichen Raum.

Wien (OTS) - Im Sommer 2022 installierte die Seestädter Entwicklungsgesellschaft Wien 3420 in Kooperation mit dem Jüdischen Museum Wien (JMW) die Ausstellung „Was hat die Verfassung mit mir zu tun?“ auf Bauzäunen am Ufer des asperner Sees.



Dieser Kunstaktion vorangegangen waren eine Ausstellung des JMW zu Hans Kelsen und zur österreichischen Bundesverfassung sowie eine Graphic Novel von Pia Plankensteiner, die zur Ausstellung publiziert und mit dem Manz Verlag realisiert worden war.



Basis für die Umsetzung in der Seestadt waren – begleitet von der Leitung des Jugendzentrums in der Seestadt – Gespräche der Künstlerin und der Kuratorin Adina Seeger mit jungen Menschen, um deren Interessen und Themen aufzugreifen.



Daraus entstand ein Comic-Strip, der als großflächige Intervention unmittelbar am Seeufer Jugendliche, Spaziergänger*innen und Badegäste und viele Kulturinteressierte anspricht, um gleichermaßen witzig wie niederschwellig Wissenswertes zu Demokratie, Freiheit, Gleichheit und Rechtsstaat zu vermitteln.



Noch bis Ende Februar 2023 ist die Ausstellung in der Seestadt zu sehen. Aufgrund des großen Interesses an der Ausstellung ist nun eine Publikation dazu in Planung.



Eine erste Bilanz ziehen:

Christoph Wiederkehr – Wiener Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat

Im Anschluss an das Gespräch laden wir Sie zur Ausstellungsführung mit Kuratorin Adina Seeger.



Wo: Jugendzentrum Seestadt, Barbara-Prammer-Allee 16, 1220 Wien



Wann: Mittwoch, 22.2.2023

09:45-10:00 Uhr Fototermin mit den Speakern vor der Ausstellung am Nordufer des asperner Sees (Zugang von U2-Station Seestadt, Ausgang Seestadtpromenade)



Sees (Zugang von U2-Station Seestadt, Ausgang Seestadtpromenade) 10:00-11:00 Uhr Mediengespräch und Diskussion

anschließend Ausstellungsführung (ca. 30 Minuten)

Wir ersuchen um Anmeldung unter presse @ aspern-seestadt.at

