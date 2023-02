Erfolgreicher KV-Abschluss für PROPAK-Industrie bringt bis zu + 10,9 Prozent

KV- und IST- Löhne und Gehälter steigen um 8,8%, mindestens jedoch um 200 Euro

Wien (OTS) - Am 7. Februar 2023 einigten sich die Vertreter der Gewerkschaft GPA und des Fachverbandes der industriellen Fertigung von Produkten aus Papier und Karton (PROPAK) nach intensiven Verhandlungen in der 4. Runde auf neue Löhne und Gehälter für die rund 9.000 Beschäftigten der Branche. Die kollektivvertraglichen Mindestlöhne und -gehälter sowie die jeweiligen IST-Löhne und -Gehälter steigen ab 1. März 2023 um 8,8%, mindestens jedoch um 200 Euro. Das bringt in der untersten Einkommenskategorie ein Plus von 10,9 Prozent.

Die Zulagen und Aufwandsentschädigungen werden ebenfalls um 8,8% erhöht.

Die Lehrlingseinkommen steigen um 8,8% plus 300 Euro Einmalzahlung.

Der 31. Dezember ist in Zukunft unter Fortzahlung des Entgeltes arbeitsfrei.

Der Kollektivvertrag gilt ab 1. März 2023. Die Laufzeit der Lohn- und Gehaltstabellen beträgt 12 Monate.



GPA-Verhandlungsleiter Christian Schuster zum Abschluss:

„Mit diesem Lohn- und Gehaltsabschluss konnte die Kaufkraft für die Beschäftigten in der Branche erhalten werden und die Erhöhung um mindestens 200 Euro im Monat stärkt die unteren Einkommen, was uns angesichts der hohen Inflation heuer besonders wichtig war.“





