Valentinstag: Österreicher:innen geben im Schnitt 73 € für Geschenke aus. Einzelhandel erwartet Mehrumsatz von mind. 140 Mio €.

Pro-Kopf-Umsätze 13% hinter dem Vorjahr. Blumen, Süßes, Restaurantbesuche & Gutscheine beliebteste Geschenke. Vorarlberg & Wien am spendabelsten.

Wien (OTS) - Der Valentinstag 2023 steht vor der Tür. Am Dienstag, 14. Februar, ist es soweit. Viele ÖsterreicherInnen planen auch dieses Jahr, ihre Liebsten mit Geschenken zum Valentinstag zu überraschen. Gemeinsam mit Mindtake Research hat der Handelsverband die spannendsten Daten und Fakten zum Kaufverhalten analysiert. Was am häufigsten verschenkt, wie viel dafür ausgegeben, wo und wann eingekauft wird und in welchen Bundesländern die großzügigsten Schenker:innen wohnen, das erfahren Sie hier.

Was wird am Valentinstag geschenkt? Dauerbrenner Blumen erneut auf Platz 1

"Am Tag der Liebe werden heuer pro Kopf 73 Euro für Geschenke ausgegeben. Im Vorjahr waren Frau und Herr Österreicher noch um 13% spendabler. Dennoch sind die Mehreinnahmen für den Handel von mindestens 140 Millionen Euro respektabel, gerade jetzt in Zeiten der Teuerung", fasst Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will die Ergebnisse zusammen.

"Wie schon im Vorjahr sind auch heuer Blumen und Pflanzen mit 52% besonders beliebte Geschenke zum Valentinstag, gefolgt von Schokolade, Pralinen und anderen Süßigkeiten mit 24%. Zu den Top-Überraschungen zählen außerdem Restaurantbesuche sowie Gutscheine und nicht materielle Geschenke wie Ausflüge", so Will.

Die Top 5-Geschenke zum Valentinstag 2023:

Platz: Blumen & Pflanzen (52%) Platz: Schokolade, Pralinen, Süßigkeiten (24%) Platz: Restaurantbesuche (15%) Platz: Gutscheine (15%) Platz: Nicht materielle Geschenke wie Erlebnisse, Ausflüge etc. (13%)

Bundesländervergleich: Vorarlberg, Wien & Salzburg am großzügigsten

Im Durchschnitt gibt 2023 hierzulande jede Person 73 Euro zum Valentinstag aus, im Vorjahr waren es sogar 84 Euro. Die Geschenke werden durchschnittlich 6 Tage vor dem Valentinstag gekauft.

"In Vorarlberg liegen die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben zum Valentinstag heuer bei stolzen 87 Euro, in der Bundeshauptstadt Wien bei 83 Euro und in Salzburg bei immerhin 81 Euro. Auch Oberösterreich, Niederösterreich und Kärnten liegen über der 70 Euro-Marke", erklärt Branchensprecher Rainer Will.

Wer wird am 14. Februar beschenkt? Hauptsächlich Lebensgefährt:innen

30% der Konsument:innen geben an, am liebsten ihre/n Partner/in zu beschenken. Bei Ehepaaren gibt mehr als ein Viertel (27%) Geld für den Valentinstag aus. Auch viele Mütter werden gerne überrascht: 13% machen der Mutter am Tag der Liebe eine Freude.

Den vollständigen Ergebnisbericht finden Sie HIER.

