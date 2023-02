Michael Strebl übernimmt Vorsitz bei Austrian Association for Energy Economics

Wien Energie-Geschäftsführer bildet gemeinsam mit Martin Graf (Energie Steiermark) und Tara Esterl (AIT) Präsidium des unabhängigen Energiewirtschaftgremiums

Wien (OTS) - Mit Ende 2022 ist Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung, zum Präsidenten der Austria Association for Energy Economics (AAEE) gewählt worden. Die AAEE ist eine gemeinnützige, unabhängige Organisation für Mitglieder aus der Energiewirtschaft, Regierungsbehörden, wissenschaftlichen Institutionen und Universitäten, die sich mit der Energiewirtschaft und damit verbundenen Themen auseinandersetzen. Michael Strebl wird in den kommenden drei Jahren als AAEE-Präsident die österreichische Organisation auch im internationalen Netzwerk vertreten, das aus über 3.900 Mitgliedern in 85 Ländern besteht. Im Fokus steht dabei neben dem Austausch zwischen Energiewirtschaftsexpert*innen und der internationalen Vernetzung auch die Förderung von jungen Nachwuchstalenten und Fachkräften.

„Ich bedanke mich für das Vertrauen meiner Branchenkolleg*innen, insbesondere bei meinem Vorgänger Erwin Mair und freue mich auf die Tätigkeit als AAEE-Präsident. In herausfordernden Zeiten ist der Expert*innen-Austausch besonders wichtig. Diesen möchte ich in meiner neuen ehrenamtlichen Funktion weiter vorantreiben und mit der AAEE eine Plattform für Vernetzung in Österreich und darüberhinaus bieten. Denn es liegen große Aufgaben vor der Energiewirtschaft, die wir nur gemeinsam und mit den besten Köpfen erfolgreich schaffen werden“, betont Michael Strebl

Michael Strebl, der bisher bereits Vizepräsident der AAEE war, übernimmt das Präsidentenamt von seinem Vorgänger Erwin Mair. Als Vizepräsident bleibt Martin Graf (Energie Steiermark), ergänzen wird das Führungstrio neu als Vizepräsidentin Tara Esterl (AIT).

„Die AAEE bietet eine enge Vernetzung von Wirtschaft, Forschung und Wissenschaft. Gerade junge Studierende können wir über die Organisation fördern und wissenschaftlichen wie technischen Nachwuchs mit der Energiebranche bekanntmachen. Das ist eine Win-Win-Möglichkeit für alle Seiten und bringt wertvollen Input für die weiteren Entwicklungen der Energiewirtschaft“, ergänzen Graf und Esterl.

Über die IAAEE - International Association for Energy Economics

Die International Association for Energy Economics (IAEE) wurde vor über 40 Jahren in Washington, Boston (USA) und Cambridge (UK) gegründet. Damals war die Frage, wie die Sicherheit der Energieversorgung langfristig sichergestellt werden kann, das zentrale Thema der akademischen und politischen Diskussion. In diesem Umfeld wurde den Aktivitäten der IAEE von Seiten der Politik, der Industrie sowie der Gesellschaft eine hohe Aufmerksamkeit geschenkt. Heute ist die Vereinigung das bedeutendste internationale Netzwerk von energiewirtschaftlichen Expert*innen.

Mehr Informationen: https://aaee.at/



Rückfragen & Kontakt:

Wien Energie GmbH

Lisa Grohs

Unternehmenssprecherin

+43 (0)664 623 2005

lisa.grohs @ wienenergie.at