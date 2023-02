Vernissage zur Fotoausstellung „Mei schönes Schöpfwerk“

Wien (OTS) - Am 2. Februar fand die Vernissage zur Fotoausstellung „Mei schönes Schöpfwerk“ des Hilfswerk Nachbarschaftszentrum 12 statt. Die Bilder der Meidlinger Hobbyfotografinnen und -fotografen sind bis 3. März in der Bezirksvorstehung Meidling ausgestellt.



„Mei schönes Schöpfwerk“ ist ein Fotoprojekt des Hilfswerk Nachbarschaftszentrum 12 mit dem Ziel, das Gemeinwesen zu stärken und das Grätzel aufzuwerten. Hobbyfotografinnen und -fotografen, die in der Wohnhausanlage Am Schöpfwerk leben, arbeiten oder ihre Alltagswege zurücklegen, zeigen anhand der ausgestellten Bilder im Amtshaus Meidling ihre schönsten Orte aus dem Gemeindebau. Am 2. Februar eröffnete Bezirksvorsteher Wilfried Zankl die Fotoausstellung, welche bis 3. März 2023 in den Räumlichkeiten der Bezirksvorstehung Meidling zu den Öffnungszeiten besucht werden kann.



Ein schönes Zuhause schaffen

„Das Schöpfwerk ist eines der Wahrzeichen von Meidling. Als Mikrokosmos der Stadt sind hier alle Freuden und Leiden des Zusammenlebens konzentriert. Wie im Bezirk und in der Stadt gilt auch hier: Miteinander reden und zusammenhalten. Nur gemeinsam schaffen wir uns ein schönes Zuhause!“, so der Bezirksvorsteher Wilfried Zankl.



„Mit ‚Mei schönes Schöpfwerk‘ starten wir eine Reihe von Aktivitäten, die die Identifikation mit dem Grätzel weiter fördern sollen. Es sind die Menschen, die einen Ort zu einem lebenswerten Ort machen. Das wollen wir mit unseren unterschiedlichen Aktivitäten gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern Wiens und Kooperationspartnerinnen und -partnern zeigen. Dazu laden wir alle Menschen ins Nachbarschaftszentrum Meidling ein, teilzunehmen und sich mit ihren Ideen einzubringen!“, sagt Michael Eibensteiner, Leiter der Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks.



Fotoprojekt und weitere Aktionen im Gemeindebau

Die Fotos zum Projekt „Mei schönes Schöpfwerk“ entstanden im Jahr 2021 während eines Lockdowns, bei dem der Bewegungsradius stark eingeschränkt und das persönliche Umfeld und die Perspektive darauf bedeutender wurden. Die Idee des Fotoprojekts war daher, den Fokus auf schöne und besondere Orte Am Schöpfwerk zu richten und das Ergebnis fotografisch festzuhalten. Nach der Fotoausstellung folgen im Rahmen des Projektes „Mei schönes Schöpfwerk“ in Zusammenarbeit mit Menschen mit Bezug zum Gemeindebau sowie mit Kooperationspartnerinnen und -partnern weitere Aktionen, die das Gemeinwesen stärken und aufwerten sollen.



Fotoausstellung „Mei schönes Schöpfwerk“

Ausstellungszeitraum: 2. Februar bis 3. März 2023, zu den Öffnungszeiten der Bezirksvorstehung Meidling

Ort: Bezirksvorstehung Meidling, Schönbrunner Straße 259, 2. Stock, 1120 Wien



Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit über 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit rund 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks werden gefördert vom Fonds Soziales Wien aus Mitteln der Stadt Wien.

Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at



Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at



