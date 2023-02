Sagartz zum Weltkrebstag: Ressourcen im Kampf gegen Krebs vernetzen

Vernetzung von Ressourcen und Behandlungsmethoden hilft Forschung und Patienten / Sagartz plant im Herbst einen Vier-Länder-Kongress mit Experten der Krebsforschung

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Am 4. Feber findet der Weltkrebstag statt. Für ÖVP-Landesparteiobmann und Europaabgeordneten Christian Sagartz ist das ein guter Anlass, um mehr Bewusstsein für das Thema Krebs zu schaffen. Laut Österreichischem Krebsreport steigt die Lebenserwartung nach einer Krebsdiagnose. "Damit rückt die Frage in den Fokus, wie gut jemand nach einer Krebserkrankung lebt", so Christian Sagartz, der weiter ausführt: "Die steigende Lebenserwartung ist nicht zuletzt auf bessere Therapiemöglichkeiten zurückzuführen. Österreich lag im Jahr 2018 bei den Versorgungsausgaben mit 440 Euro pro Kopf im EU-Spitzenfeld."

Vernetzung von Ressourcen und Behandlungsmethoden spielen in der Krebsbekämpfung eine große Rolle. Sagartz hat es sich zum persönlichen Ziel gesetzt, Krebsforschungs-Einrichtungen wie MedAustron mit der Ostregion zu vernetzen: "Denn die Vernetzung von Ressourcen und Behandlungsmethoden hilft der Forschung und den Patientinnen und Patienten." Auf Initiative von Christian Sagartz erfolgten bereits Expertentreffen in Ungarn, Slowenien und Slowakei. Darüber hinaus gab es im Dezember einen Austausch mit US-Ärzten in New York. "Im Herbst 2023 lade ich Experten der Region zu einer Vier-Länder-Konferenz zu einem fachlichen Austausch ein", kündigt Sagartz abschließend an. (Schluss)

