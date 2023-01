Wegen Erfolg verlängert: Die Kooperation Wiener Netze und Technisches Museum Wien geht in die 3. Runde

Kooperationsziele: Junge Menschen für Technik begeistern, spannende Berufsfelder zeigen und über die Energiewende informieren – Wiener Netze-Familienfest am 25. Februar 2023

Wien (OTS) - Bis 2025 wollen das Technische Museum Wien und die Wiener Netze weiterhin an einem Strang ziehen und das Richtung Energiewende. Eine neue Ausstellung zum Thema Energiewende und spannende Workshops sollen vor allem junge Menschen für Technikberufe begeistern. „Jugendliche haben im techLAB des Technischen Museums in Workshops die Möglichkeit, moderne Arbeitsgeräte wie Lasercutter oder 3D-Drucker auszuprobieren. Auch zukünftige Techniker*innen der Wiener Netze beschäftigen sich mit sehr interessanten Themen und haben gute Jobperspektiven“, erklärt Wiener Netze-Geschäftsführer Thomas Maderbacher.

Die Welt der Technik damals und in Zukunft

„Ich freue mich, dass zwei Wiener Institutionen – die Wiener Netze als Versorger der Stadt für Strom, Gas und Fernwärme und das Technische Museum Wien als Bildungsinstitution und Wissenshochburg – ihre bewährte Zusammenarbeit fortsetzen. So erhalten die Besucher*innen spannende Einblicke in die Welt der Technik von damals aber auch der Zukunft“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Die erfolgreiche Kooperation des Technischen Museums Wien und der Wiener Netze läuft seit 2017. Die Dauerausstellung ON/OFF über die Welt des Stromes zog bereits mehr als 1,6 Millionen Besucher*innen in ihren Bann. Und das Familienfest der Wiener Netze, das heuer am 25. Februar 2023 stattfindet, begeistert jährlich tausende Kinder, Jugendliche und ihre Familien.

Mädchen für Technik und Wissenschaft begeistern

„Mit den Wiener Netzen verbindet uns nicht nur eine langjährige, fruchtvolle Partnerschaft, sondern auch unsere gemeinsame Leidenschaft für Technik und Technikvermittlung. Mit spannenden und interaktiven Programmen wollen wir besonders junge Menschen – speziell auch Mädchen – für Technik und Wissenschaft begeistern. Dabei ist das Wiener Netze-Familienfest mit der Kinder- und Jugendbotschafterin Mona Netz immer ein besonderes Highlight, das wir heuer bereits zum 4. Mal ausrichten können“, freut sich Peter Aufreiter, Generaldirektor des Technischen Museums Wien.

Führung „Patente Frauen“ powered by Wiener Netze

Ein besonderer Schwerpunkt wird auch heuer wieder der Weltfrauentag am 8. März sein. An diesem Tag können Besucher*innen gratis an der Führung „Patente Frauen“ powered by Wiener Netze teilnehmen. In diesem Vermittlungsprogramm werden die Beiträge von Frauen wie etwa Marie Curie, Ada Lovelace oder Margarete Schütte-Lihotzky zur Technikgeschichte in den Fokus gestellt.

AVISO: Wiener Netze-Familienfest am 25. Februar

Kinder aufgepasst! Am Samstag, 25. Februar 2023, ist es wieder so weit: das Wiener Netze-Familienfest geht zum 4. Mal im Technischen Museum Wien über die Bühne. Zu erleben gibt es kostenlose Hochspannungsvorführungen, Führungen durch die Ausstellungen ON/OFF und BioInspiration, spannende Stationen zum Thema „Wie kommt der Strom in die Steckdose?“ und eine magische Show mit der Wiener Netze-Kinder- und Jugendbotschafterin Mona Netz und dem Zauberkünstler Flo Mayer.

Freier Eintritt mit Einladung, Samstag, 25. Februar 2023, 10:00 bis 17:00 Uhr

Details und die Einladung zum Downloaden finden Sie unter Technisches Museum Wien -Veranstaltung Detail und unter www.wienernetze.at.

Presse-Fotos zum Downloaden finden Sie hier: https://bit.ly/3q5F0bR

Über die Wiener Netze:

Die Wiener Netze sind Österreichs größter Kombinetzbetreiber – sie bringen Strom, Gas, Fernwärme und Telekommunikation dorthin, wo sie gebraucht werden. Investitionen von mehr als 300 Millionen Euro jährlich fließen in die Instandhaltung und den Ausbau der Netze. Mehr als 2 Millionen Kund*innen in Wien, Teilen Niederösterreichs und des Burgenlands profitieren von höchster Versorgungsqualität.

Rückfragen & Kontakt:

Manuela Gutenbrunner

Unternehmenssprecherin Wiener Netze

+43 (0)664 623 8252

Manuela.Gutenbrunner @ wienernetze.at

www.wienernetze.at



Madeleine Pillwatsch

Public Relations Technisches Museum Wien

Tel. 01/899 98-1200

presse @ tmw.at

www.technischesmuseum.at/presse