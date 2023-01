Zoll führte 2022 330.000 Kontrollen durch

Internationaler Weltzolltag würdigt weltweit bedeutende Arbeit des Zolls

Wien (OTS) - Österreichs Zöllnerinnen und Zöllner gewährleisten sichere und faire Rahmenbedingungen für Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger und Staat. Der Weltzolltag am 26. Jänner erinnert an die Gründung der Weltzollorganisation (WZO) im Jahr 1953. Die 184 Mitgliedstaaten der WZO würdigen dabei die vielfältige und bedeutende Arbeit des Zolls. Allein im vergangenen Jahr führten knapp 1.700 österreichische Zöllnerinnen und Zöllner rund 330.000 Kontrollen durch. Davon wurden 190.000 Kontrollen im Zuge der 7,3 Millionen Zollabfertigungen durchgeführt und rund 140.000 Kontrollen im Bereich Mobile Kontrolle und Reiseverkehr.

Finanzminister Magnus Brunner: „Der Weltzolltag ist ein passender Anlass, um den Kolleginnen und Kollegen des Zolls für ihr großes Engagement und ihren Einsatz zu danken. Das Zollamt Österreich und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen sowohl Wirtschaft als auch Bürgerinnen und Bürger vor illegalem Warenhandel wie Produktpiraterie, Produktfälschungen und gefährlichen Gütern. Darüber hinaus leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Arten- und Umweltschutz und tragen durch die Verwaltung der Abgaben zur Sicherung des Staatshaushalts bei.“

Zollamt Österreich (ZAÖ) – viele wichtige Kompetenzen gebündelt in einem Amt

Im Zuge der Modernisierung der Finanzverwaltung wurde 2021 auch das Zollamt Österreich als Abgaben- und Finanzstrafbehörde inklusive Tätigkeit in der Betrugsbekämpfung neu aufgestellt.

Vorständin des ZAÖ Heike Fetka-Blüthner: „Die Zollverwaltung hat neben der Einnahmensicherung auch zunehmend Anforderungen im Bereich Schutz- und Sicherheitsnormen im grenzüberschreitenden Warenverkehr gerecht zu werden. Themen wie Gesundheit, Verbraucherschutz, Schutz des geistigen Eigentums, Umwelt und Nachhaltigkeitsaspekte oder handelspolitische Maßnahmen, wie Embargos und Sanktionen, sind beispielsweise davon umfasst.“

Viele Menschen kennen die Arbeit des Zolls vor allem am Flughafen Wien-Schwechat im Bereich des Rot- und Grünkanals, in dem Flugreisende stichprobenartig kontrolliert werden. Darüber hinaus sind Teams im Reiseverkehr an den weiteren internationalen Flughäfen sowie an der Außengrenze zur Schweiz bzw. Liechtenstein im Einsatz -unter anderem auch auf Skiern im Skigebiet Ischgl in Tirol. Zudem kontrollieren mobile Teams auf Hauptverkehrsrouten, Warenumschlagsplätzen und Verkehrskontrollpunkten in ganz Österreich. Die Zollabfertigung im gewerblichen Güterverkehr wird 365 Tage rund um die Uhr an den Zollstellen und an den zugelassenen Warenorten abgewickelt.

Die Schwerpunkte in der Betrugsbekämpfung des Zolls liegen neben dem Zigarettenschmuggel auch in der Bekämpfung des Schmuggels und illegalen grenzüberschreitenden Handels von weiteren Waren, etwa Arzneimitteln, Suchtmitteln, Produktpiraterie, artengeschützten Tieren und Pflanzen sowie der Bekämpfung der Hinterziehung von Zöllen und anderen Abgaben wie der Mineralölsteuer.

Zentralleitung und ZAÖ – gemeinsam für Stabilität und Zukunft des Zolls

Zwei Fachabteilungen im Finanzministerium arbeiten eng mit dem Zollamt Österreich zusammen und sorgen so für ein hohes Niveau in Ausbildung und Wissen in der vielfältigen komplexen Materie des Zollrechts und anderer relevanter Gesetzesmaterien. Außerdem koordinieren sie die Teilnahmen an Bildungsmaßnahmen der EU. Getreu dem diesjährigen Motto der WZO „Förderung der nächsten Generation:

Förderung einer Kultur des Wissensaustauschs und des Berufsstolzes auf das Zollwesen“ binden sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zudem in zahlreiche Umsetzungsprojekte ein und sorgen damit für Wissensaustausch und Förderung eines gemeinsamen Berufsbildes.

Kontrollen mit Diensthunden und Hightech-Ausrüstung

Unterstützend sind bei Kontrollen aktuell 27 Diensthunde im Einsatz. Die meisten Hunde haben eine kombinierte Ausbildung hinsichtlich Zigaretten und Suchgift oder Bargeld und Suchtgift. Zudem werden am Flughafen Schwechat Artenschutzspürhunde eingesetzt, die auf mehr als 20 verschiedene Gerüche konditioniert sind. Für effiziente Kontrollen von Lkw-Ladungen, Containern, Gepäck von Passagieren oder eCommercesendungen setzt das Zollamt auch stationäre und mobile Scan-und Röntgengeräte bzw. -fahrzeuge ein. Mit dem Scan-Mobil können ganze LKW-Züge und Container kontrolliert werden.

Sportförderung der Zollverwaltung

Der Zoll verfügt auch über einen Zollsportkader, der bereits Stars wie Katharina Liensberger, Lukas Greiderer, Daniel Hemetsberger und Markus Salcher hervorgebracht hat. Dieser macht es möglich, junge Talente an den Spitzensport heranzuführen und ihnen gleichzeitig eine berufliche Ausbildung und soziale bzw. wirtschaftliche Absicherung zu bieten.

