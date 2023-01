Greenpeace zu Treibhausgasbilanz: Österreich versagt bei Klimapolitik

Umweltschutzorganisation schlägt aufgrund hoher klimaschädlicher Emissionen Alarm - Klimaschutzgesetz und -plan für Klimaneutralität dringend notwendig

Wien (OTS) - Anlässlich der heute vom Umweltbundesamt veröffentlichten Treibhausgasbilanz für das Jahr 2021, warnt die Umweltschutzorganisation Greenpeace vor einem Anstieg der klimaschädlichen Emissionen. Nach dem Covid-bedingten Rückgang im Jahr 2020 sind diese jetzt um rund 4,9 Prozent in die Höhe geschnellt. Damit ist Österreich noch weit entfernt vom Ziel, bis 2040 klimaneutral zu sein. Greenpeace fordert die Bundesregierung auf, das längst überfällige Klimaschutzgesetz umzusetzen. Auch muss noch dieses Jahr ein ambitionierter nationaler Energie- und Klimaplan (NEKP) vorgelegt werden.

“Die Treibhausgasbilanz stellt Österreich abermals ein vernichtendes Zeugnis aus: Während auch im Winter ein Temperaturrekord auf den nächsten folgt, wird weiterhin massiv viel klimaschädliches CO2 in die Luft geblasen,” kritisiert Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich. “In diesem letzten vollen Regierungsjahr muss die schwarz-grüne Koalition endlich Nägel mit Köpfen beim Klimaschutz machen. Das Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden, ist ein Kraftakt, kein Spaziergang. Der Ausstoß von Treibhausgasen muss rasch und nachhaltig gesenkt werden. Wir können es schaffen, doch es gelingt nur mit einem ambitionierten Klima- und Energieplan und sanktionierbaren Klimazielen", so Duregger.

Das großspurig angekündigte Klimaschutzgesetz ist inzwischen bereits seit mehr als zwei Jahren überfällig. Es soll einen klaren Fahrplan in Richtung Klimaneutralität 2040 vorgeben. Dazu zählt insbesondere eine verpflichtende Emissionsreduktion pro Jahr. Zudem muss die Überarbeitung des Nationalen Energie- und Klimaplans (NEKP) von Österreich bis Ende Juni 2023 erarbeitet und an die EU-Kommission übermittelt werden. Der Plan soll aufzeigen, mit welchen Maßnahmen die österreichische Regierung das von der EU vereinbarte Emissionsreduktionsziel von minus 48 Prozent bis 2030 erreichen will. Greenpeace hat den letzten Klimaplan als vollkommen unzureichend kritisiert.

