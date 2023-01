TIROLER TAGESZEITUNG AM SONNTAG "Leitartikel" Ausgabe vom 22. Jänner 2023, von Alois Vahrner: "Ski-Spektakel und der Tourismus"

Die zwei Hahnenkamm-Abfahrten waren dank spektakulären Sports und toller Winter-Bilder beste Tirol-Werbung. Es hätte aber auch anders kommen können.

Innsbruck (OTS) - Etwa 45.000 Skifans, ein dank der Schneefälle wahres Winter-Wunderland und dazu die Ski-Gladiatoren auf der legendären Streif, der schwierigsten Abfahrtsstrecke der Welt. Kitzbühel ist (die zwei letzten Corona-Jahre einmal ausgenommen) weit mehr als nur Weltcuprennen. Es ist das Wimbledon des Skisports, der Mix aus Sport, Partys und Promi-Auflauf sorgt nicht nur für zweistellige Millionen-Umsätze, sondern auch für Schlagzeilen über den sonst nur in einigen Ländern wirklich beachteten Ski-Rennsport.

Sölden als Gletscher-Auftakt Ende Oktober und Kitzbühel im Jänner: Touristiker weisen immer wieder auf die hohe Werbewirkung vor allem dieser beiden Tiroler Ski-Events für die Wintersaison mit ihren Milliarden-Umsätzen hin. Es geht um Bilder, welche die Lust auf Winterurlaub wecken sollen – und da hatten Kitzbühel und damit Tirol diese Woche viel Glück: Ein weißes Kunstschneeband mitten in einer braun-grünen Landschaft, wie bei etlichen Sportveranstaltungen der letzten Wochen und auch in Kitzbühel noch Anfang der Woche, wären als Urlaubs-Appetitanreger weniger geeignet gewesen.

Skisport und Tourismus hängen tatsächlich eng zusammen, das sah man vor Monaten auch, als die Wogen um einen möglichen Ausstieg der Tirol Werbung aus dem ÖSV-Werbevertrag hochgingen. Tirol sieht sich ja – durchaus zu Recht – als führendes Wintersportland. Da dürfen sich Politik und Wirtschaft aber umso weniger um den Klimawandel (die letzten Wochen waren um 7 Grad zu warm) und die Stimmung in der Bevölkerung herumschwindeln. Der Tourismus hat eine extrem hohe Bedeutung für den Wohlstand in Tirol, er braucht aber eine wieder positivere Tourismusgesinnung im Land. Spätestens die Abfuhr bei der Olympia-Volksbefragung war da wohl Mahnung genug.



Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com