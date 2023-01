Huawei wurde als Top Employer 2023 in Österreich ausgezeichnet

Wien (OTS) - Huawei ist laut Top Employers Institute, der weltweit führenden Institution für die Zertifizierung von herausragenden Mitarbeiter:innenbedingungen, eines von 17 Top Employer Unternehmen des Landes.

Diese Woche wurden die Top Employer 2023 vom Top Employers Institute bekannt gegeben. Huawei Österreich erhielt als eines von 17 Unternehmen in Österreich die Zertifizierung als Top Employer.

Das Top Employers Institute hat in diesem Jahr 2.053 Top Employer in 121 Länder/Regionen, auf fünf Kontinenten, ausgezeichnet. Neben Österreich gilt Huawei nun offiziell auch in sieben weiteren Ländern weltweit als Top Employer 2023.

Um diese Auszeichnung zu erhalten, müssen Unternehmen ihre Mitarbeiter:innen ins Zentrum des unternehmerischen Handelns stellen und ihnen ein herausragendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld bieten. Das Top Employers Institute untersucht weltweit seit 30 Jahren Unternehmen auf Grundlage ihrer Angaben im HR Best Practices Fragebogen. Der Fragebogen umfasst sechs übergeordnete HR-Dimensionen und 20 HR-Bereiche, wie zum Beispiel People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Well-being und Diversity sowie Inclusion.

David Plink, CEO des Top Employers Institute, betont: „ Außergewöhnliche Zeiten bringen das Beste in Menschen und Organisationen hervor. Und das haben wir in diesem Jahr in unserem Zertifizierungsprogramm für Top Employer gesehen: außerordentliche Leistungen der zertifizierten Top Employer 2023. Diese Arbeitgeber:innen haben gezeigt, dass ihnen die Entwicklung und das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter:innen am Herzen liegen. Auf diese Weise bereichern sie gemeinsam die Welt der Arbeit. Wir sind stolz darauf, die diesjährige Gruppe der führenden, menschenorientierten Arbeitgeber:innen bekannt zu geben: die Top Employer 2023. “

Huawei ist seit 2007 mit einem Standort in Wien vertreten und beschäftigt 127 Mitarbeiter:innen. Das Unternehmen ist Technologie-Partner der großen Mobilfunkbetreiber und mehrerer Universitäten sowie Forschungsinstitutionen in Österreich. Seit 2012 werden im Rahmen der „Huawei University Austria“ (www.huawei-university.com) Stipendien- und Förderungsprogramme umgesetzt, wie das Huawei Wohnstipendium in Kooperation mit der ÖJAB, das Studierendenprogramm „Seeds for the Future“ bzw. das „Seeds for the Future Scholarship“, ein Digitalisierungsstipendium für Studierende im MINT-Bereich.

