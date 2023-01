VERBUND & ACWA Power unterzeichnen Memorandum of Understanding

Gemeinsame Entwicklung ambitionierter Projekte zu grünem Wasserstoff

Abu Dhabi, Wien (OTS) -



Österreichs führendes Energieunternehmen kooperiert mit dem saudi-arabischen Energieunternehmen ACWA Power, um gemeinsame Projekte für grünen Wasserstoff zu entwickeln

Memorandum of Understanding während der Abu Dhabi Sustainability Week 2023 unterzeichnet

VERBUND, Österreichs führendes Energieunternehmen, hat eine Partnerschaftsvereinbarung mit ACWA Power, einem weltweit führenden saudi-arabischen Entwickler, Investor und Betreiber von Anlagen zur Stromerzeugung, Wasserentsalzung und grünem Wasserstoff, abgeschlossen, um gemeinsam die Entwicklung von Projekten für grünen Wasserstoff in der Region des Nahen Ostens zu evaluieren.

Grüner Wasserstoff bietet global enormes Potenzial zur Dekarbonisierung ganzer Industriesektoren. Als Start für die Kooperation zwischen den beiden Energieunternehmen ACWA Power und VERBUND unterzeichneten beide Partner während der laufenden Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) 2023 ein Memorandum of Understanding (MoU).

Mohammad Abunayyan, Vorsitzender von ACWA Power, sagte: "Die heutige Ankündigung ist ein weiteres Beispiel für unser Engagement, unser Unternehmertum und unsere Innovationskraft, um sicherzustellen, dass Energie auf globaler Ebene zuverlässig, verantwortungsvoll und nachhaltig erzeugt wird. Wir freuen uns, gemeinsam mit VERBUND die Möglichkeiten zu erforschen, den europäischen Markt dauerhaft mit grünem Wasserstoff zu versorgen, um so die Energiewende zu unterstützen und dadurch die soziale Entwicklung, den industriellen Fortschritt und das Wirtschaftswachstum in der gesamten Region zu fördern. VERBUND ist ein Unternehmen, das unsere Vision einer weitreichenden Integration erneuerbarer Energien und einer langfristigen Dekarbonisierung teilt. Die Zusammenarbeit mit einem so gleichgesinnten Unternehmen wird der Schlüssel dazu sein, die vielen Möglichkeiten zu erschließen, die mit unserer Partnerschaft einhergehen."

Grüner Wasserstoff, der durch Elektrolyse von Wasser unter ausschließlicher Verwendung erneuerbarer Energiequellen hergestellt wird, ist eine der vielversprechendsten Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Beschleunigung kohlenstofffreier Strategien, da er keine CO2-Emissionen verursacht und somit der sauberste und effizienteste Kraftstoff der Welt ist.

"VERBUND ist Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Erzeuger von Strom aus Wasserkraft in Europa. Mit unserem Portfolio aus erneuerbarer Energieerzeugung, Transport von Strom und Gas sowie Energiehandel und -dienstleistungen decken wir die gesamte Energiewertschöpfungskette ab. Grüner Wasserstoff ist ein logischer nächster Schritt", so Michael Strugl, CEO VERBUND. "Wir freuen uns sehr, die Kooperation mit ACWA Power bekannt zu geben, um gemeinsam grüne Wasserstoffprojekte für ein nachhaltiges, zukunftssicheres Energiesystem zu erforschen", so Strugl weiter.

Obwohl die Zusammenarbeit zwischen ACWA Power und VERBUND gerade erst begonnen hat, sind die beiden Parteien gut positioniert, um den Projektfortschritt rasch voranzutreiben.

Zu den laufenden Aktivitäten von ACWA Power im Bereich grüner Wasserstoff zählt die NEOM Green Hydrogen Company (NGHC), ein gleichberechtigtes Joint-Venture zwischen ACWA Power, Air Products und NEOM, welches das erste großtechnische Projekte für grünen Wasserstoff entwickelt. Das Projekt, dessen Fertigstellung für 2026 geplant ist, wird täglich bis zu 600 Tonnen kohlenstofffreien grünen Wasserstoff in Form von grünem Ammoniak produzieren, der als kosteneffiziente Lösung für den weltweiten Transport genutzt werden kann.

Die technologischen Fähigkeiten von VERBUND, die mehr als 75-jährige Erfahrung im Bereich der Wasserkraft und der strategische Fokus auf grünen Wasserstoff in Kombination mit dem Wissen, der Erfahrung und dem Betrieb von ACWA Power im Bereich grüner Wasserstoff werden zu einer erfolgreichen Umsetzung des MoU führen.

