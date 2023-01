AVISO – Biomasse-PK mit BM Gewessler

Anlässlich der 7. Mitteleuropäischen Biomasse-Konferenz in Graz

Biomasse-PK mit BM Gewessler in Graz

Der Österreichische Biomasse-Verband, die Landwirtschaftskammer Steiermark und BEST (Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH) veranstalten in Kooperation mit dem Messe Congress Graz vom 18. bis 20. Jänner 2023 die 7. Mitteleuropäische Biomassekonferenz (CEBC 2023). Die Bioenergie ist der wichtigste erneuerbare Energieträger Österreichs und Europas. Doch die Erwartungen an den nachhaltig zur Verfügung stehenden Rohstoff sind vielfältig, und die Diskussionen darüber flammen vor allem auf EU-Ebene im Rahmen des Green Deals auf. Welche Lösungen die Bioenergie für die Energie- und Umweltkrise bietet, diskutieren folgende Gesprächspartner:



• Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie



• Günter Liebel, Generalsekretär Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft



• Walter Haslinger, Geschäftsführer des Forschungsinstitutes BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH



• Tobias Pröll, Univ.-Prof. Institut für Verfahrens- und Energietechnik, Universität für Bodenkultur Wien



• Franz Titschenbacher, Präsident des Österreichischen Biomasse-Verbandes



Um Anmeldung wird gebeten bei: Antonio Fuljetic-Kristan, Österreichischer Biomasse-Verband, Mobil: +43/660 85 56 804, Mail: fuljetic @ biomasseverband.at

Datum: 19.01.2023, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Messe Congress Graz

Messeplatz 1, 8010 Graz, Österreich

Url: http://www.cebc.at

