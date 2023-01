Einladung Pressegespräch 26.1., 9 Uhr: Ausstellung „Ende der Zeitzeugenschaft?“, im hdgö

Wien (OTS) -



Pressegespräch und Presseführung am 26.1., 9 Uhr



Die Ära der Zeitzeug*innen des Holocaust geht ihrem Ende entgegen.

Nur noch wenige Überlebende der NS-Herrschaft können aus eigener

Erfahrung sprechen. Die neue Sonderausstellung „Ende der

Zeitzeugenschaft?“, die ab 27.1.2023 im Haus der Geschichte

Österreich zu sehen ist, erkundet die komplexe Beziehung zwischen

Zeitzeug*innen und Interviewer*innen. Zentral ist die Frage, wie

Gesellschaften in Zukunft mit diesem Erbe umgehen wollen.



Es sprechen:

Monika Sommer, Direktorin, Haus der Geschichte Österreich

Hanno Loewy, Direktor, Jüdisches Museum Hohenems

Anika Reichwald, Kuratorin, Jüdisches Museum Hohenems



Eine Ausstellung des Jüdischen Museums Hohenems und der

KZ-Gedenkstätte Flossenbürg in Zusammenarbeit mit dem Haus der

Geschichte Österreich. Um Anmeldung wird gebeten (siehe

Anmelde-Link).



Datum: 26.1.2023, 09:00 - 10:00 Uhr



Ort:

Haus der Geschichte Österreich

Heldenplatz, 1010 Wien



Url: https://hdgoe.eyepinnews.com/E78cLZv



Rückfragen & Kontakt:

Ann Cathrin Frank

Tel: +43 (0)1 53410-838

E-Mail: ann.frank @ hdgoe.at