Koza/Grüne: Bildungsbonus Neu – damit sich arbeitslose Menschen eine gute Ausbildung leisten können

Regierung verlängert, erhöht und erweitert den Bildungsbonus für arbeitslose Menschen in Ausbildung

Wien (OTS) - „Ab 2024 werden wir den Bildungsbonus für arbeitslose Menschen in Ausbildung erhöhen und ausweiten“, freut sich Markus Koza, Sozialsprecher der Grünen, und meint: „Das ist ein wesentlicher Beitrag zur Bekämpfung des Facharbeiter:innenmangels, aber auch ein wichtiges Instrument zur sozial gerechten Gestaltung der sozial-ökologischen Transformation.“ Derzeit könnten nämlich – so Koza – viele Menschen eine längere Ausbildung nicht absolvieren beziehungsweise abschließen, weil es kaum möglich ist, von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe ohne Zuverdienstmöglichkeiten zwei oder drei Jahre lang zu leben. „Viele Menschen brechen daher die Ausbildung ab und gehen in eine schlecht bezahlte Beschäftigung zurück, oft mit niedrigeren Qualifikationserfordernissen und einem hohen Risiko, wieder arbeitslos zu werden. Ein Teufelskreis, der dank des höheren Bildungsbonus nun endlich durchbrochen werden kann“, hält Koza fest.

Wer 2024 eine AMS-finanzierte Facharbeiter:innen-Ausbildung mit einer Dauer von über zwölf Monaten beginnt und das durchschnittliche Arbeitslosengeld bezieht, bekommt künftig für die Dauer der Ausbildung um 340 Euro pro Monat mehr. „Das ist nicht nur eine sinnvolle Investition in Arbeitnehmer:innen, sondern auch ein zielführender Schritt gegen den Facharbeiter:innenmangel“, betont Koza und weiter: „Wir bieten Menschen zusätzliche Chancen und sichern sie auch für längerdauernde Ausbildungen finanziell ab. Die Menschen erhalten die Chance, ihre Ausbildung zu verbessern und sich neue Lebensziele zu ermöglichen, ohne dadurch ökonomisch ins Nichts zu fallen. Der Bildungsbonus ist auch ein Baustein zur Bewältigung der Energiewende und des Umstiegs auf eine CO2-neutrale Produktion, weil wir neue Ausbildungen, Qualifikationen und Jobprofile benötigen werden, die Menschen aber auch entsprechend ausgebildet und umgeschult werden müssen.“

„Der Bildungsbonus Neu ist eine gesellschaftliche Investition in die Zukunft“, betont Koza.

