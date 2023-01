Korosec zu Regierungsklausur: „Es ist höchste Zeit, die Pensionsbeiträge für arbeitende Pensionist:innen abzuschaffen!“

Seniorenbund-Präsidentin nimmt Vizekanzler Kogler in die Pflicht: „Wir haben dasselbe Ziel, also worauf warten? Wichtige Maßnahme gegen Fachkräftemangel endlich umsetzen!“

Wien (OTS) - Im Vorfeld der heute startenden Regierungsklausur macht Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec weiter Druck, die Pensionsbeiträge für arbeitende Pensionist:innen abzuschaffen. „Viele ältere und pensionierte Fachkräfte stehen als Expert:innenpool gegen den akuten Fachkräftemangel und zur Ankurbelung der Konjunktur bereit, ihr Potenzial wird derzeit nicht ausreichend genutzt“, so Korosec. Sie bezieht sich dabei auf Studien, laut denen von 100.000 Neupensionist:innen 30.000 bis 40.000 in der Pension in geringerem Umfang einer Erwerbstätigkeit nachgehen möchten.

Die Maßnahme trägt auch den aktuellen Veränderungen am Arbeitsmarkt Rechnung. „Bei der Arbeit in der Pension geht es nicht um die 40-Stunden-Woche, das Zauberwort ist Flexibilität: Der ehemalige Abteilungsleiter in Teilzeit unterstützt seine Nachfolge, oder die pensionierte Pflegerin hilft Kolleginnen für mehrere Tage im Monat aus“, so Korosec.

Korosec ad Kogler: „Wir haben dasselbe Ziel, also worauf noch warten?“

„Finanzminister Magnus Brunner, Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher, Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung und NÖAAB sind bereits auf meiner Seite“, betont Korosec. Die Abschaffung der Pensionsbeiträge für arbeitende Pensionist:innen ist eine Win-Win-Win-Situation für Wirtschaft, Gesellschaft und Pensionist:innen. Darum richtet die Seniorenbund-Präsidentin ihre Aufforderung vor allem an Vizekanzler Werner Kogler, der sich der Maßnahme als wirksames Mittel gegen den Fachkräftemangel gegenüber offen gezeigt hat: „Herr Vizekanzler Kogler, wir haben dasselbe Ziel – und der Weg dorthin ist klar. Also worauf noch warten? Setzen Sie die Abschaffung der Pensionsbeiträge für arbeitende Pensionist:innen um!“

Frauen langfristig aus der „Teilzeitfalle“ holen!

Auch der Präsident des Fiskalrats, Dr. Christoph Badelt, der im Rahmen der Regierungsklausur als Experte sprechen wird, sieht die Abschaffung der Pensionsbeiträge für Arbeit in der Pension als kurzfristig umsetzbare Maßnahme gegen den Fachkräftemangel. „Ich freue mich, dass auch ein renommierter Wirtschaftsexperte wie Christoph Badelt mein Anliegen unterstützt. Auch bei langfristigen Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel sind wir einer Meinung, insbesondere bei der Förderung von Fachausbildungen und der Verbesserung der Kinderbetreuung, damit mehr Frauen Vollzeit arbeiten“, betont Korosec. „Gerade die Vollzeitarbeit bei Frauen ist mir besonders wichtig. Noch immer steckt jede zweite Frau in der „Teilzeitfalle“. Hier müssen wir stärker aufklären und auch die Eigenvorsorge unterstützen. Denn jede und jeder muss sich klar sein: Teilzeit bedeutet halbe Pension“, sagt Korosec abschließend.





