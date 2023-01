Tanzen hilft: Benefizquadrille für das Wiener Hilfswerk

Die Tanzschule Elmayer und das Annemarie-Imhof-Komitee baten im Rahmen der 28. Benefizquadrille für das Wiener Hilfswerk am 8. Jänner zum Tanz.

Wien (OTS) - Am Sonntag, 8. Jänner versammelten sich wieder zahlreiche Tanzbegeisterte in der Tanzschule Elmayer, um sich auf den Start in die Ballsaison vorzubereiten und gleichzeitig tanzend Gutes zu tun. Bei der Benefizquadrille für das Wiener Hilfswerk unter dem Motto „Alles Tour de Main“ konnten die Gäste unter der gewohnt professionellen und mitreißenden Anleitung von Thomas Schäfer-Elmayer die Fledermausquadrille erlernen oder auffrischen. Der Reinerlös des Abends geht an den Aktionsraum des Wiener Hilfswerks, eine inklusive Freizeiteinrichtung für Jugendliche mit und ohne Behinderung. Mitgetanzt haben auch prominente Unterstützerinnen und Unterstützer.



„Die Benefizquadrille zeigt, wie man ganz einfach tanzend und mit viel Begeisterung Gutes tun kann. Ich freue mich, durch diese Veranstaltung dazu beizutragen, dass Jugendliche mit und ohne Behinderung gemeinsam eine schöne Zeit verbringen können“, so Thomas Schäfer-Elmayer. Unter den zahlreichen Gästen des Abends wurden auch begehrte Karten für den 80. Ball der Wiener Philharmoniker, den 100. Jägerball und das 101. Elmayer-Kränzchen verlost.



„Herzlichen Dank an Thomas Schäfer-Elmayer und an das Annemarie-Imhof-Komitee, dass die Benefizquadrille nun nach pandemiebedingter Pause heuer wieder stattfinden kann. Durch die langjährige wichtige Unterstützung werden den Jugendlichen in unserem Aktionsraum viele tolle Aktivitäten, wie zum Beispiel auch das Tanzen in der Teenie Disco, ermöglicht“, sagte Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks.



Das Annemarie-Imhof-Komitee für das Wiener Hilfswerk

Das Annemarie-Imhof-Komitee unter dem Vorsitz von Unternehmerin Mag.a Barbara Feldmann hat es sich zur Aufgabe gemacht, verschiedene Projekte des Wiener Hilfswerks zu unterstützen, die nicht oder nur zum Teil durch die öffentliche Hand finanziert werden. Bereits seit mehr als 35 Jahren engagieren sich die Mitglieder im Rahmen von karitativen Aktivitäten und unterstützen soziale Projekte des Wiener Hilfswerks. Viele der Veranstaltungen des Komitees haben bereits Tradition, so etwa der Festabend, die Benefizquadrille und der Benefiz-Weihnachtsmarkt. Weitere Informationen: www.imhofkomitee.at



Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

