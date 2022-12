Samariterbund übernimmt erneut Sanitätsdienst am Wiener Silvesterpfad

45 Rettungs- und Notfallsanitäter*innen sowie fünf Notärzt*innen stehen von 14:00 Uhr bis 2:00 Uhr früh für die medizinische Betreuung der Besucher*innen bereit

Wien (OTS) - Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist es wieder so weit: Am 31. Dezember findet ab 14 Uhr in der Wiener Innenstadt wieder der beliebte Silvesterpfad statt. Bei der inzwischen 31. Ausgabe des Silvesterpfades werden bis zu 800.000 Besucher*innen erwartet. Damit sie mit einem guten Gefühl das bunte Programm aus Kultur und Kulinarik genießen können, stehen die Sanitäter*innen des Samariterbundes Gruppe Leopoldstadt und ihre Partner auch heuer wieder für alle Gäste bereit.

Denn wenn etwas passiert, sorgen 45 Rettungs- und Notfallsanitäter*innen sowie fünf Notärzt*innen für die medizinische Betreuung, zudem sind sechs Rettungstransportwagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge bis Veranstaltungsende um 2:00 Uhr früh im Einsatz.

Die drei Ambulanzstandorte – Stephansplatz, Neuer Markt und Am Hof - sind dabei als Anlaufpunkte für erkrankte oder verletzte Personen eingerichtet.

Wie in den vergangenen Jahren, übernehmen auch heuer alle Mitarbeiter*innen des Samariterbundes die sanitätsdienstlichen Aufgaben ehrenamtlich.

Der Samariterbund wünscht einen guten Rutsch in ein friedvolles, gesundes Jahr 2023!

