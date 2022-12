Greenpeace-Marktcheck: Interspar ist “Supermarkt des Jahres 2022”

Das Öko-Ranking der Supermärkte hilft umweltbewussten Konsument:innen beim Einkauf – Platz zwei belegt Spar

Wien (OTS) - Der Greenpeace-Marktcheck kürt Interspar erneut nach 2021 zum “Supermarkt des Jahres“. Fast monatlich nimmt Greenpeace ein anderes Sortiment in den neun größten herkömmlichen Supermarktketten in Österreich unter die Lupe. In diesem Jahr wurden Sortimente wie Schoko-Tafeln, Eiscreme, Apfelsäfte und Hülsenfrüchte, aber auch Blumenerde und Waschmittel hinsichtlich ökologischer Aspekte beurteilt. Mit fünf ersten Plätzen konnte Interspar auch das Jahresranking für sich entscheiden. Platz zwei im Ranking belegt Spar, gefolgt von MPreis aus Tirol.

"Wer auf Bio und Regionalität setzt oder etwa Mehrweg-Verpackungen bevorzugt, bekommt durch den Greenpeace-Marktcheck eine gute Orientierungshilfe. Mit den regelmäßigen Bewertungen zeigen wir klar auf, wer bei den Supermärkten wirklich auf die Umwelt schaut", sagt Gundi Schachl, Leiterin des Greenpeace-Marktchecks. Fünf von acht Sortimentsvergleiche im heurigen Jahr konnte Interspar für sich entscheiden. Darunter fallen etwa die Auswahl an regionalen Apfelsäften in wiederbefüllbaren Mehrweg-Flaschen, Bio-Eiscreme und umweltschonenden Waschmitteln. Besonders relevant aus Umweltsicht ist das Angebot an torffreier Blumenerde: Alle Produkte in den Märkten von Interspar und Spar sind zu 100 Prozent torffrei. Das schützt nicht nur das Klima, sondern auch unsere Moore und damit den Lebensraum vieler Tiere und Pflanzen. Damit geht der zweite Platz beim Jahresvergleich der neun größten heimischen Supermarktketten an Spar.

Der Marktcheck vergleicht aber nicht nur die Sortimente der Supermärkte, sondern holt auch die aus Umweltsicht besten Produkte vor den Vorhang. Umweltbewusste Konsument:innen profitieren nicht nur von allgemeinen Tipps, sondern erfahren auch, welche konkreten Produkte und Marken sie kaufen können. “Der Greenpeace-Marktcheck wird auch 2023 die Produkte in den Regalen der Märkte prüfen und beurteilen, welche möglichst umweltschonend sind. Das hilft nicht nur den Konsumentinnen und Konsumenten beim täglichen Einkauf, sondern nützt auch der Natur und dem Klima", sagt Schachl.

Die Ergebnistabelle finden sie hier: https://act.gp/3HDslZu Passendes Bildmaterial finden Sie unter: https://act.gp/3Fvvx6R Fotomaterial steht unter Angabe der Credits für die redaktionelle Nutzung kostenlos zur Verfügung

Rückfragen & Kontakt:

Emil Goldberg

Pressesprecher

Greenpeace in Zentral- und Osteuropa

Tel.: + 43 (0)664 81 69 711

E-Mail: emil.goldberg @ greenpeace.org