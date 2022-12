SPÖ-Schroll: EU-Gaspreis-Beschluss völlig unzureichend

Europa zahlt weiterhin die höchsten Energiepreise weltweit - Keine Entlastung für Wirtschaft und Haushalte – Österreich braucht nationalen Gaspreisdeckel nach deutschem Vorbild

Wien (OTS/SK) - „Der EU-Beschluss zur Regulierung des Gaspreises ist völlig unzureichend, um die explodierenden Gas- und Strompreise, die sowohl die Wirtschaft als auch die Bevölkerung massiv belasten, in den Griff zu bekommen“, kritisiert der SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll die gestrige Einigung beim EU-Energieministerrat. ****

Die Maßnahme sei, so Schroll weiter, das „völlig falsche Signal an die Spekulanten und bringt null Entlastung für Wirtschaft und Haushalte“. Ein Deckel in der Höhe von 180 Euro pro Megawattstunde Gas führe zu einem Strompreis von etwa 440 Euro pro Megawattstunde. Die Europäische Union zahlt damit nach wie vor den bis zu 10-fachen Preis vom Herbst des vergangenen Jahres und den bis zu 12-fachen Preis, den die USA bezahlt. „Europa zahlt somit die höchsten Energiepreise weltweit. Eine gute Lösung sieht anders aus!“, ist Schroll überzeugt.

„Wir warnen seit Monaten genau vor dieser Entwicklung und haben die Regierung deshalb schon am Ende des Sommers aufgefordert, einen Gaspreisdeckel vorzubereiten, wie er in Deutschland bereits beschlossen wurde und ab 1. Jänner 2023 greift. Spätestens jetzt ist es höchst an der Zeit, einen nationalen Energiepreisdeckel für Haushalte und Unternehmen nach deutschem Vorbild umzusetzen“, so die abschließende Forderung der SPÖ-Energiesprechers. (Schluss) sr/up

