Sofortiger Rücktritt von ORF-Landesdirektor Robert Ziegler notwendig

Helga Krismer: Einflussnahme der ÖVP auf ORF Niederösterreich belegt – ORF Stiftungsrat muss Untersuchung einleiten

St. Pölten (OTS) - „Wenn die heute veröffentlichten Mails der Wahrheit entsprechen, steht es leider für das Sittenbild der ÖVP und ihre Vereinnahmung von Institutionen. Dabei wird auch nicht vor dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk Halt gemacht“, so Landessprecherin Helga Krismer in ihrer ersten Reaktion, auf die Unterlagen und Chats aus dem ORF-Landesstudio Niederösterreich, die dem STANDARD, der "Presse" und dem SPIEGEL vorliegen: „Bei eindeutigem Wahrheitsgehalt hat Landesdirektor Robert Ziegler zum Schutz des ORF NÖ per sofort seinen Rücktritt zu vermelden und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat sich zu erklären, da sie sich stets für Robert Ziegler stark machte“, bringt es Helga Krismer auf den Punkt.

Die Grünen wünschen sich schon seit Jahren mehr Unabhängigkeit vom ORF und haben sich 2017* (damals Chefredakteur Robert Ziegler) intensiv mit den Sendezeiten von ORF Beiträgen beschäftigt. Es gab immer schon Verdachtsmomente und Hinweise aus dem Redaktionskreis an uns, auch schon unter Norbert Gollinger. Daher haben wir zur Objektvierung das Unternehmen Mediaaffairs beauftragt. Zum Beispiel lag die Präsenz der ÖVP im August 2017 bei 68% der Sendezeit, SPÖ bei 26%, Stronach 3%, FPÖ 1% und Grüne 2%.

„Es braucht jetzt mutige Schritte im ORF NÖ, wie die Demokratisierung der Wahl der Landesdirektion durch die MitarbeiterInnen im Haus. Und eine monatliche Veröffentlichung der parteipolitisch zuordenbaren Sendezeit durch ein unabhängiges Institut. Der Vorsitzende des ORF-Stiftungsrates ist gefordert, eine interne Untersuchung einzuleiten, damit jetzt alle Einflussnahmen und Beeinflussungen auf den Tisch kommen. Diese Krise muss als Chance aufgegriffen werden, um die Unabhängigkeit der RedakteurInnen zu stärken“, so Helga Krismer.

* https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20170908_OTS0061/gruene-transparenz-offensive-fuer-ausgewogene-berichterstattung-im-orf-noe

Rückfragen & Kontakt:

Michael Pinnow

Pressesprecher der Grünen NÖ



Die Grünen im NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1/Haus 1/2. Stock

3100 St. Pölten

Telefon Büro: 02742/9005 16702

Telefon mobil: 0676/944 72 69

michael.pinnow @ gruene.at

www.noe.gruene.at