AVISO: Verleihung des Staatspreises für Frauen mit Frauenministerin Susanne Raab, 19. Dezember 2022, 18.00 Uhr

Wien (OTS) - Am Montag, den 19. Dezember 2022, lädt Frauenministerin Susanne Raab zur Verleihung des Österreichischen Staatspreises für Frauen sowie des Käthe-Leichter-Preises und weiterer Frauenpreise, die als Würdigung exzellenter frauen- und gleichstellungspolitischer Leistungen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen vergeben werden. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen.

Termin für Medien:

18.00 – 19.30 Uhr

PREISVERLEIHUNGEN

- Staatspreis für Frauen gestiftet von Frauenministerin Raab

- Frauenpreis in der Kategorie Wirtschaft gestiftet von der Wirtschaftskammer Österreich sowie dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft

- Frauenpreise in der Kategorie Gesellschaft, Bildung und Arbeitswelt gestiftet vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft

- Frauenpreis in der Kategorie MINT gestiftet vom Frauenfonds LEA

- Käthe-Leichter-Preise gestiftet von der Arbeiterkammer Wien sowie der Österreichischen Nationalbank

- Käthe-Leichter-Lebenswerkpreis gestiftet von Frauenministerin Raab





Ort: Haus der Ingenieure, Eschenbachgasse 9, 1010 Wien (Einlass ab 17.30 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten.



HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Wir empfehlen, während dieses Medientermins eine FFP2-Maske zu tragen.

Bitte weisen Sie beim Betreten Ihre Zutrittsberechtigung (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion) vor.

