AK-Insolvenzschutzverband: J&M-Mitarbeiter bereits mit AK-Insolvenzsoforthilfe unterstützt

Firmeninsolvenzen in Kärnten sind im Steigen. Der AK-Insolvenzschutz unterstützt derzeit die 35 Mitarbeiter der Firma J&M.

Klagenfurt (OTS) - Die J&M Maschinenbau GmbH aus Bleiburg meldete vergangene Woche Konkurs an. 35 Mitarbeiter sind betroffen. Herbert Diamant, Leiter des Insolvenzschutzverbandes für ArbeitnehmerInnen (ISA) in der AK: „Mit Wirkung Samstag, 10. Dezember 2022, wurde der Konkurs eröffnet. Bereits am Mittwoch, 14. Dezember zahlte die AK rund 3.000 Euro an Soforthilfe pro Person aus. 32 Dienstnehmer haben einen Antrag gestellt.“ Diamant erklärt außerdem die weitere Vorgehensweise: „Wir errechnen bereits die ausstehenden Lohn- und Gehaltsansprüche der Mitarbeiter von 1. Oktober bis einschließlich 9. Dezember und bringen die Forderungsanmeldungen beim Insolvenz-Entgelt-Fonds ein.“

AK-Präsident Günther Goach: „Kurz vor Weihnachten, in dieser ohnehin schwierigen Zeit, ein schwerer Schlag für die Betroffenen! Wir helfen rasch und unbürokratisch mit der AK-Insolvenz-Soforthilfe, ein gebühren-, kosten- und zinsenloses Darlehen in der Höhe von bis zu 3.000 Euro. 32 Anträge, mit einem Gesamtvolumen von über 90.000 Euro, liegen uns bereits vor. Das Geld wurde bereits ausbezahlt!“



„Mit der AK-Insolvenz-Soforthilfe entschärfen wir die finanzielle Situation der Betroffenen“, so Goach und betont: „Das Darlehen ist als Unterstützung für Insolvenzopfer vorgesehen, die oft monatelang auf ihre ausstehenden Ansprüche warten müssen und dabei weiterhin mit allen Zahlungsverpflichtungen belastet sind!“

AK-Insolvenz-Soforthilfe & ISA

Die AK Kärnten gewährt in Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten Arbeitnehmern unter gewissen Voraussetzungen, die von einer Insolvenz ihres Arbeitgebers betroffen sind, ein Darlehen in der Höhe von bis zu 3.000 Euro. Das Geld wird mit den Forderungen gegenüber dem Insolvenz-Entgelt-Fonds (IEF) gegengerechnet. Der ISA ist die kostenlose Anlaufstelle für alle Firmenkonkurs-Opfer und errechnet im Konkursfall offene Lohn- und Gehaltsansprüche der Mitarbeiter und bringt die Forderung beim Insolvenzgericht und beim IEF ein.



Infos unter kaernten.arbeiterkammer.at/foerderungen oder telefonisch unter 050 477-2242.

