AVISO: Weihnachtsfeier der Nachbarschaftszentren am 24.12.

Die Hilfswerk Nachbarschaftszentren laden wieder alle, die an diesem Tag nicht alleine sein möchten, am 24.12. zur Weihnachtsfeier in die Schottenfeldgasse 29 ein.

Wien (OTS) - Das Weihnachtsfest im Skydome des Wiener Hilfswerks hat eine langjährige Tradition. Über 80 in Wien lebende Menschen jeden Alters, mit unterschiedlichen Geschichten und Hintergründen, die sonst am 24. Dezember niemanden zum Feiern haben, kommen dort zusammen. Gemeinsam Weihnachtslieder singen, Geschichten erzählen, in geselliger Runde plaudern und einfach eine schöne Zeit miteinander verbringen – darum geht es bei der Veranstaltung. Mundartdichter Karl Tattyrek trägt beim Fest besinnliche und unterhaltsame Gedichte vor und das köstliche warme Mittagessen wird von Max Catering gespendet. Am Ende des Festes erhalten die Mitfeiernden ein Weihnachtssackerl mit kleinen Geschenken. Bürgermeister Dr. Michael Ludwig hat den Ehrenschutz für die Weihnachtsfeier übernommen.



Weihnachtsfeier am 24.12.2022

Zeit: Samstag, 24. Dezember 2022, 11.00–13.00 Uhr

Ort: SkyDome des Wiener Hilfswerks, Schottenfeldgasse 29/Eingang 2, 1070 Wien

Anmeldung: Bitte bis 20.12.2022 via E-Mail an nachbarschaftszentren @ wiener.hilfswerk.at oder telefonisch unter +43 1 512 36 61-3003.



Hilfswerk Nachbarschaftszentren



Seit über 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit rund 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Stadt Wien fördert die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at



Wiener Hilfswerk



Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

