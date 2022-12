COPE ist 2! Neue Content-Marketing-Studie & mehr als 100 Awards in 2022

Zum 2. Geburtstag sicherte sich COPE 104 internationale Content Marketing Awards und veröffentlicht die Neuauflage der Studie “Das kann Content Marketing”.

Content Marketing wird auch im neuen Jahr weiterhin an Einfluss gewinnen, da relevante und konsistente Eigeninhalte immer wichtiger werden, um von den Zielgruppen überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Wir können hier mit unseren 6 Spezialagenturen agil & kundenorientiert agieren. Dabei fokussieren wir uns unter anderem auch auf Zukunftsthemen wie Gaming- und eSports-Marketing und Kommunikationsmaßnahmen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Wir merken, dass das Thema Nachhaltigkeit zudem immer mehr in den Kommunikationsmittelpunkt von Unternehmen rückt. Hier arbeiten wir bereits an verschiedensten Projekten und zeigen im nächsten Jahr auf alle Fälle mehr davon” Eva Maria Kubin, Geschäftsführerin von COPE 1/2

Wir möchten 2023 unsere Reichweite und unser Portfolio weiter ausbauen, um für jede Zielgruppenansprache das passende Umfeld zu garantieren. Brand Safety spielt hierbei für uns eine große Rolle, um zu gewährleisten, dass die Werbeanzeigen auf qualitativ hochwertigen Portalen ausgespielt werden. Damit können wir die Vertrauensbasis, die unsere Medien bei Kund:innen und in den Zielgruppen genießen, weiter stärken Xenia Daum, Geschäftsführerin bei COPE 2/2

Wien/Graz (OTS) -



2023 wird ganz im Zeichen von Innovationsthemen wie AI, Nachhaltigkeit, Gaming- & eSports-Marketing sowie zielgerichteter Kommunikation in Recruiting und Employer Branding stehen.

Mit 6 Spezialagenturen unter einem Dach bietet COPE Unternehmen eine ganzheitliche Servicierung im gesamten Leistungsspektrum des Content Marketings.

Auch im Krisenjahr 2022 schaffte es Österreichs Nr. 1 im Content Marketing (lt. LOUT.de “Die meistprämierten Content-Marketing-Agenturen in D-A-CH”), die Jurys vieler renommierter Bewerbe mit den verschiedensten Kundenprojekten zu überzeugen. Zur Krönung des Award-Jahres setzte sich COPE zuletzt beim ICMA International Creative Media Award gegen 400 Einreichungen aus 21 Ländern durch und gewann 5 Preise. Auftraggeber:innen und Agentur dürfen sich über insgesamt 104 Auszeichnungen freuen - die Bandbreite der Projekte geht dabei quer durch das Content Marketing Repertoire: von Social Media über B2B-Magazine, Jahresberichte, Studien, Podcast, Real- & Animations-Video, Online-Werbemittel, Eigenkampagnen, klassische Magazine und Multichannel-Kampagnen bis hin zum Non-Profit Online-Spiel Robitopia für österreichische Volksschulen.

Das kann Content Marketing

Rechtzeitig zum 2. Geburtstag der COPE Content Performance Group wartet die Agentur außerdem mit der Neuauflage ihrer Content-Marketing-Studie für den österreichischen Markt auf. 46% der heimischen Unternehmen setzen Content Marketing demnach ein, in B2B-Unternehmen sind es bereits 56%. “Die Vorteile von Content Marketing sehen österreichische Marketer:innen klar in der Erhöhung der Markenbekanntheit, im Generieren von wertvollen Kontakten bzw. Leads, in der Erhöhung von Traffic und dem eigenen Suchmaschinen-Ranking sowie darin, das Vertrauen der Kund:innen zu stärken und Zielgruppen überhaupt effizient zu erreichen”, erklärt Xenia Daum, Geschäftsführerin von COPE. Unternehmen gelingt es durch Content Marketing “mittels wertvoller Inhalte Menschen zu echten Markenfans zu entwickeln.” Wichtig sei es, informative Inhalte mit der richtigen Bewerbung auf den relevanten Kanälen zu paaren, “da guter Content auch gefunden werden muss”.

Was wichtig wird

Laut der Studie von COPE werden Content-Marketer:innen zukünftig vor allem auf Themen wie personalisierter Content (64%), Marketing Automation (51%), Live-Videos (46%) und Artificial Intelligence (38%) setzen. Vor allem in den Bereichen Content-Produktion und -Bewerbung, aber auch im Reporting, in der Content-Planung und für die Content-Strategie holen sich heimische Unternehmen Unterstützung von externen Expert:innen und Agenturen.

Alle Erkenntnisse der Studie von COPE finden Sie hier im praktischen Poster zusammengefasst: Zur Content Marketing Studie von COPE.

6 Spezialagenturen unter einem Dach

Für das große Spektrum an Themen und Projekten hat sich die COPE Content Performance Group in den vergangenen zwei Jahren an den Standorten Graz und Wien so aufgestellt, dass sie 6 Spezialagenturen unter einem Dach vereint - von der Strategieberatung und dem Content Powerhouse über die Social-Media-Agentur und die Performance-Marketing-Agentur bis hin zum Media Network und schließlich zur Gaming- & eSports-Unit BeyondGaming. Damit ist COPE klein und flexibel genug, um Kund:innen schnell und persönlich beraten zu können und groß genug, um komplexe Themen ganzheitlich zu begleiten und alle Zielgruppen zu erreichen. Die agile und flexible Organisation bei COPE entspricht auch einer der wichtigsten Agentur-Anforderungen, die jüngst im deutschen CMO-Barometer von Serviceplan publiziert wurden.

"Content Marketing wird auch im neuen Jahr weiterhin an Einfluss gewinnen, da relevante und konsistente Eigeninhalte immer wichtiger werden, um von den Zielgruppen überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Wir können hier mit unseren 6 Spezialagenturen agil & kundenorientiert agieren. Dabei fokussieren wir uns unter anderem auch auf Zukunftsthemen wie Gaming- und eSports-Marketing und Kommunikationsmaßnahmen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Wir merken, dass das Thema Nachhaltigkeit zudem immer mehr in den Kommunikationsmittelpunkt von Unternehmen rückt. Hier arbeiten wir bereits an verschiedensten Projekten und zeigen im nächsten Jahr auf alle Fälle mehr davon” , erzählt Eva Maria Kubin, Geschäftsführerin von COPE.

Die Agentur selbst führt unter anderem das Umweltzeichen sowie die LEED-Auszeichnung und wird 2023 ihre CSR-Initiativen intensivieren.

Nr. 1 Online-Vermarktungsnetzwerk mit Fokus auf Brand Safety

Ein wesentlicher Bestandteil der Content-Marketing-Agentur COPE ist das Nr. 1 Online-Vermarktungsnetzwerk des Landes mit mehr als 100 Qualitätsmedien. “Wir möchten 2023 unsere Reichweite und unser Portfolio weiter ausbauen, um für jede Zielgruppenansprache das passende Umfeld zu garantieren. Brand Safety spielt hierbei für uns eine große Rolle, um zu gewährleisten, dass die Werbeanzeigen auf qualitativ hochwertigen Portalen ausgespielt werden. Damit können wir die Vertrauensbasis, die unsere Medien bei Kund:innen und in den Zielgruppen genießen, weiter stärken“ , so Xenia Daum, Geschäftsführerin bei COPE

Das COPE-Netzwerk erreicht pro Monat 84,8% der österreichischen Internet-Nutzer:innen (5.746.000, Quelle: ÖWA 2021/IV).

COPE Content Performance Group (COPE) ist Österreichs Nummer 1 im Content Marketing. Wir entwickeln klare Content-Strategien, produzieren eindrucksvolle Inhalte und sorgen für Bewerbung, die wirkt: auf Social Media, in Magazinen, auf Webseiten und im reichweitenstärksten Mediennetzwerk Österreichs, dem COPE-Netzwerk, bestehend aus mehr als 100 Online-Medien. Mit 6 Spezialagenturen unter einem Dach sind wir klein genug, um schnell und persönlich zu beraten, und groß genug, um auch komplexe Themen ganzheitlich zu begleiten. Das alles bietet unsere Full Service Content-Marketing-Agentur mit 100 Expert:innen aus 12 Nationen. Content Marketing so einfach wie möglich – ganz ohne Bullshit. www.copegroup.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Julia Warnick-Kolar, julia.warnick-kolar @ copegroup.com, +43 676 871 970 280

Miriam Feichtinger, MA, miriam.feichtinger @ copegroup.com, +43 664 881 407 27

Hainburger Straße 33, 1030 Wien, copegroup.com