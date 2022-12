EIOPA/FMA-Klimastresstest:

Heimische Pensionskassen erleiden rund 10% Vermögensverlust, schneiden aber besser ab als EU-Durchschnitt

Wien (OTS) - Rund ein Viertel des Portfolios (27%) der österreichischen Pensionskassen besteht aus klimarelevanten Vermögenswerten. Ein Klimastress, dargestellt durch einen massiven Anstieg der Kosten für Kohlenstoffemissionen, würde einen Vermögensverlust von rund 10 Prozent im österreichischen System der betrieblichen Altersvorsorge auslösen. Dies geht aus Analysen hervor, die die österreichische Finanzmarktaufischt (FMA) im Rahmen eines europaweiten Stresstests der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) bei allen heimischen Pensionskassen auf Basis der Bilanzen zum 31.12.2021 durchgeführt hat. Der Durchschnitt der Vermögensverluste aller 187 gestressten Unternehmen aus 18 EU-Mitgliedstaaten betrug -12,2%, wobei die Verluste zwischen -1% und -15,6 % lagen.

Ein massiver Klima- und Inflationsstress

Dem Stresstest wurde eine europaweit standardisierte nationale Bilanz sowie ein „Common Balance Sheet“, also eine ganzheitliche Bilanzdarstellung auf Basis von marktkonsistenten Bewertungen, zugrunde gelegt. Der Klimastress wurde kalibriert, indem angenommen wurde, dass verspätete Maßnahmen zur Reduktion von CO2-Emissionen die Preise für Kohlenstoffemissionen per 31. Dezember 2021 massiv steigen ließen. Ergänzend wurden etwaige Inflationsabsicherungen im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge analysiert. Das Stressszenario basierte auf Annahmen der EIOPA sowie des Europäischen Systemrisikorates (ESRB). Gestresst wurden die Aktiva aller Veranlagungs- und Risikogemeinschaften und die Aktiva der Aktiengesellschaften selbst. Deren Gesamtwert reduzierte sich unter diesen Stressannahmen von € 28,4 Mrd. auf € 25,7 Mrd., also um rund € 2,7 Mrd. (-9,51%).

Der Stresstest hat auch gezeigt, dass bereits alle österreichischen Einrichtungen bis auf eine Pensionskasse Risiken aus den Feldern Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, die sogenannten ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance), in ihrer Veranlagungsstrategie berücksichtigen. Nur eine Pensionskasse verwendet allerdings spezielle Klima-Stresstests im Rahmen des Risikomanagements. Bei der Überprüfung der Investments auf Nachhaltigkeit werden von den Pensionskassen überwiegend externe ESG-Ratings / Indizes favorisiert und es wird zunehmend darauf Wert gelegt, dass die bestehenden Vermögenswerte im Portfolio auf physische und transitorische Risiken überprüft werden.

Informationen zu den Stresstests finden Sie auf der Website der EIOPA: https://www.eiopa.europa.eu/

