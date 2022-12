Ingrid Korosec zutiefst betroffen vom Ableben von Landtagspräsident aD Edmund Freibauer

Seniorenbund-Präsidentin würdigt jahrelangen Einsatz Freibauers für die Anliegen der Seniorinnen und Senioren in Niederösterreich.

Wien (OTS) - Seniorenbund-Präsidentin ist zutiefst betroffen vom Ableben des ehemaligen Landesobmanns der niederösterreichischen Landesorganisation des Seniorenbundes, Landtagspräsident aD Edmund Freibauer:

„Über Jahrzehnte hat sich Edmund Freibauer in unterschiedlichen Funktionen für das Land Niederösterreich verdient gemacht. Danach war er lange eine unüberhörbare Stimme für die ältere Generation im Bundesland. Als niederösterreichischer Seniorenbund-Obmann war er 17 Jahre mit all seiner Kraft für die Anliegen der Seniorinnen und Senioren da. Ich habe die Zusammenarbeit noch sehr gut in Erinnerung und ihn als prinzipientreuen und bodenständigen Menschen erlebt, der immer nur das Wohl der älteren Generation im Blick hatte. Auch auf persönlicher Ebene war er sehr wertschätzend und verbindlich. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Lieben.“

