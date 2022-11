Caritas: Sinnvoll schenken zur Weihnachtszeit

Freude bereiten und gleichzeitig Menschen in Not helfen: Der Online-Shop der Caritas www.schenkenmitsinn.at macht dies möglich!

Wien (OTS) - Weihnachten ist die Zeit der Nächstenliebe und des Zusammenhalts. Gerade in einer Zeit, in der Österreich die stärkste Inflation seit 60 Jahren erlebt, ist dies wichtiger, denn je. Denn enorm viele Menschen leiden unter den hohen und immer höher werdenden Preisen. Besonders für Menschen, die bereits vor der Inflationswelle von Armut betroffen waren, ist die Situation existenzbedrohend. Sie kämpfen tagtäglich mit dem Auskommen. Viele stehen vor der Entscheidung: Eine geheizte Wohnung oder eine vollwertige Mahlzeit? Weihnachten ist aber auch die Zeit des Schenkens und des aneinander Denkens. Und Schenken macht glücklich. Nicht nur die*den Beschenkte*n, sondern auch die*den Schenkenden. In Zeiten vieler Krisen sind jedoch für immer mehr Menschen die Sammel-Bestellung beim Online-Händler oder das prall gefüllte Einkaufssackerl nicht mehr stimmig. Viele sind auf der Suche nach einer Alternative – nach Geschenken mit Sinn.



Seit vielen Jahren bietet der Online-Shop der Caritas www.schenkenmitsinn.at genau das: Goodies und Hilfsprojekte, die nicht nur der*dem Beschenkten eine Freude machen, sondern auch notleidenden Menschen im In- und Ausland helfen und echte Zukunftschancen ermöglichen. Während die beschenkte Person ein schönes Billet mit kurzer Projektbeschreibung erhält und erfährt, wie und wo konkret geholfen wird, geht der gespendete Betrag direkt in die Nothilfe in Österreich und auch weltweit. Die Möglichkeiten des Schenkens und gleichzeitig Helfens sind dabei vielfältig: Sei es der Schlafplatz für Mutter und Kind oder der Schlafsack für einen obdachlosen Menschen. Diese Geschenke spenden Wärme und Sicherheit für Menschen, die in einer Notsituation sind. Mit dem Anti-Teuerungspaket oder einem vollen Einkaufswagen kann man dafür sorgen, dass Kühlschränke über die Feiertage nicht leer bleiben. Verschenkt werden kann auch Hilfe weit über die Grenzen Österreichs hinaus: Mit den Landwirtschaftsprojekten unterstützt die Caritas zahlreiche Maßnahmen, die der ländlichen Bevölkerung dabei helfen, sich an die ändernden Klimabedingungen anzupassen und so nachhaltig Armut und Hunger in diesen Ländern zu bekämpfen. Ob eine Ziege für eine Familie in Burundi oder ein Gemüsefeld für Frauen im Senegal - diese Geschenke machen Sinn und glücklich, denn sie sorgen nicht nur für Freude bei den Beschenkten, sondern erleichtern auch das Leben dieser Menschen in Not und sind gut fürs Klima.



Harald Krassnitzer und Ann-Kathrin Kramer unterstützen Schenken mit Sinn

Prominente Unterstützung findet der Schenken mit Sinn-Shop jetzt auch vom Schauspieler-Ehepaar Harald Krassnitzer und Ann-Kathrin Kramer. Die Ziegensocken angezogen, setzt das bekannte Ehepaar ein Zeichen für Solidarität und Mitgefühl sowie nachhaltige Hilfe. Neben der Unterstützung im Rampenlicht nutzt das Paar den Schenken mit Sinn-Shop auch privat. Ann-Kathrin Kramer: „Anstatt uns gegenseitig Dinge zu schenken, die wir nicht brauchen, gibt es hier Geschenke, die nachhaltig und sinnstiftend sind und die irgendwo auf der Welt garantiert jemanden überglücklich machen werden.“ Harald Krassnitzer fügt hinzu: „Wenn wir uns engagieren, dann wollen wir auch Resonanz hinterlassen. Menschen in Not in ihrer Selbstermächtigung zu helfen, ist der würdevollste Weg, den wir gehen können.“



Schenken mit Sinn – dreifach sinnvoll: Abwicklung durch langzeitarbeitslose Menschen

Die Abwicklung rund um „Schenken mit Sinn“ erfolgt durch das Projekt „IdA – Integration durch Arbeit“ in Knittelfeld, Steiermark. Das Projekt beschäftigt langzeitarbeitslose Menschen in Österreich und bietet begleitend individuelle sozialpädagogische Betreuung für die Teilnehmer*innen. Sie kümmern sich um Ihre Bestellung, organisieren das Lager, verpacken die Produkte, kuvertieren die Geschenkkarten und bereiten den Versand vor.



