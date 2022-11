AVISO: Adventkonzert mit Ilva Pauger am 6.12. im Café Baharat

Die lebensfrohe Singer-Songwriterin Ilva Pauger lädt am 6. Dezember zum besinnlichen Benefiz-Adventkonzert in gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre ins Café Baharat ein.

Wien (OTS) - Am Dienstag, 6. Dezember 2022 findet ein ganz besonderes Benefiz-Adventkonzert mit der Sängerin Ilva Pauger im Café Baharat statt. Der Erlös des Abends kommt Baharat zugute. Das gemeinnützige Trainingsprojekt Baharat des Wiener Hilfswerks im Haus AWAT ist Café, Barbershop, Änderungsschneiderei und Upcycling-Werkstatt in einem. Hier können subsidiär Schutzberechtigte Erfahrungen am österreichischen Arbeitsmarkt sammeln.



Ilva Pauger singt für den guten Zweck



Musik begleitet die gebürtige Schladmingerin Ilva Pauger von klein auf. Für die Musikerin, Pädagogin und Singer-Songwriterin ist Baharat ein Ort, der viel Wärme ausstrahlt und für ein respektvolles und liebevolles Miteinander steht. „Bei Baharat wird der einzelne Mensch gesehen – egal woher er kommt, wie er aussieht, welche Sprache er spricht oder welche Geschichte er hat. Das macht Baharat – neben der Unterstützung, die Menschen dort bekommen – zu einem ganz besonderen Konzertort für mich“, sagt Ilva Pauger.



Wohnzimmer-Adventkonzert mit Ilva Pauger

Wann: Dienstag, 6. Dezember 2022, Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 19.00 Uhr

Wo: Café Baharat, Gumpendorfer Straße 65, 1060 Wien

Eintritt: Freiwillige Spende für das gemeinnützige Trainingsprojekt Baharat



Baharat



Seit 2019 betreibt das Haus AWAT, eine Flüchtlingseinrichtung des Wiener Hilfswerks, im Erdgeschoss das gemeinnützige Trainingsprojekt „Baharat“. Ziel dieses Projekts ist die Förderung der Arbeitsintegration von subsidiär Schutzberechtigten, welche vom AMS zugewiesen werden. „Baharat“ ist ein einzigartiger All-in-one Shop, der mit seinem kleinen Kaffeehaus, dem hippen Barbershop, der Änderungsschneiderei und Upcycling-Werkstatt eine Ausbildungsstätte der besonderen Art darstellt und den Gästen einen einzigartigen Wohlfühlort bietet. Im Kaffeehausbetrieb erlernen die Trainingsteilnehmer/innen im Rahmen einer zwölfwöchigen Barista-Ausbildung die Kunst der Kaffeezubereitung. Weitere Informationen: www.baharat.wien



Wiener Hilfswerk



Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

