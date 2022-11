ÖH unterstützt die Demonstration an der Universität Wien

Erneuter Studierendenprotest zeigt den dringenden Handlungsbedarf der Regierung

Wien (OTS) - Nachdem es bereits in den letzten Wochen in Wien und Graz Demonstrationen von Studierenden gegen die derzeitige Hochschulpolitik im Umgang mit der Teuerung gegeben hat, kommt es heute auch zu einer Demonstration von Studierenden und Personal der Universität Wien. “Demonstrationen, Besetzungen und weitere Aktionen, die derzeit von Studierenden in ganz Österreich ausgehen, zeigen die große Unzufriedenheit mit der derzeitigen Regierungspolitik innerhalb der Studierendenschaft. Als gesetzliche Interessenvertretung unterstützt die ÖH deshalb die heutige Demonstration an der Universität Wien voll und ganz”, so Keya Baier aus dem ÖH-Vorsitzteam.

Unter dem Motto “Studieren finanzieren!” ruft die Hochschüler_innenschaft an der Universität Wien zu einer Demonstration auf. Wie schon bei vergangenen Demonstrationen an anderen Hochschulen steht auch hier die dramatische Situation für Studierenden infolge der Rekordinflation im Vordergrund. Sara Velić aus dem Vorsitzteam macht hier erneut auf die Forderungen der ÖH aufmerksam: “Mittlerweile seit Monaten liegen unsere Forderungen, wie ein allgemeiner Mietpreisdeckel oder eine nachhaltige Ausfinanzierung der Hochschulen, am Tisch, doch die Bundesregierung ignoriert sie einfach. uns Studierenden reicht es mittlerweile. Viele können sich ihr Leben nicht mehr leisten und brauchen daher dringend Unterstützung!”

Auch die finanzielle Situation an den Hochschulen selbst ist Thema. Wie viele weitere Universitäten ist auch die Universität Wien mit Budgetschwierigkeiten konfrontiert. Dies hatte bereits einen Ausschreibungsstopp für Personal als Folge. “Die Studierenden brauchen endlich Klarheit, wie es um den Hochschulbetrieb im kommenden Kalenderjahr steht. Denn wir Studierende sind von drohenden Hochschulschließungen und Kürzungen in der Lehre unmittelbar betroffen. Wir fordern daher Wissenschaftsminister Polaschek dazu auf, die Finanzierung der Hochschulen und den Lehrbetrieb in vollem Ausmaß sicherzustellen!”, so Boryana Badinska aus dem ÖH-Vorsitzteam abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖH - Österreichische Hochschüler_innenschaft

Samuel Hafner

Pressesprecher

+43 699 10518567

samuel.hafner @ oeh.ac.at

http://www.oeh.ac.at/