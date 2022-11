Born Global Academy: Startup-Internationalisierungsprogramm geht 2023 in die zweite Phase

„International Bootcamp Day“ am 26.01. in Linz Treffpunkt für exportorientierte Startups - Praxisbezogener Austausch und Lernen von internationalen Expert:innen

Wien (OTS) - Nach dem erfolgreichen Programmauftakt beim Web Summit in Lissabon (Fireside-Chat - WKO.at) steht das Startup-Internationalisierungsprogramm der WKÖ, die Born Global Academy (Born Global Academy - WKO.at), vor dem nächsten Highlight: Der „International Bootcamp Day“ (Born Global Academy - International Bootcamp Day - #bootcampday23 - Welcome) in Linz ist am 26.01.2023 der Treffpunkt für alle exportorientierten Startups, die sich das Rüstzeug für ihre internationale Expansion holen und von einem starken Netzwerk profitieren möchten.

„Beim Eintritt in neue Märkte braucht es die richtigen Informationen, das relevante Know-how und den Zugang zu einem breiten und lokalen Netzwerk. Das gilt insbesondere in wirtschaftlich fordernden Zeiten. Mit unserer Born Global Academy holen wir Startups genau da ab und unterstützen sie, wo viele junge Unternehmer:innen oftmals mit Anlaufschwierigkeiten konfrontiert sind. Das hat uns das Feedback der rund 700 Teilnehmenden aus dem ersten Academy-Jahr zeigt“, betont Michael Otter, Leiter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA.

Praxisbezogener Austausch – Mindset, Strategie, Netzwerk & Finanzierung

Warum der Bootcamp Day, der von AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, Export Center OÖ und tech2b veranstaltet wird, in Linz über die Bühne geht, erklärt Jakob Hoffelner, Projekt Manager des Export Center OÖ: „Oberösterreich ist das exportstärkste Bundesland, das den Startups die Werkzeuge zur Internationalisierung bereits in der Startphase in die Hand gibt. Wir laden alle Startups nach Oberösterreich ein, um unsere Szene kennenzulernen.“

Für Nina Gruber, Programm Managerin ScaleUp Inkubation tech2b, ist Internationalisierung „mehr als Koffer packen und los geht’s“. Internationalisierung sei „Mindset, Strategie, Netzwerk und Finanzierung. Genau deswegen sind wir als Partner beim International Bootcamp Day an Bord. Wir bringen unsere Erfahrung aus 20 Jahren in der Startup-Welt ein.“

Neben inspirierenden Impulstalks der österreichischen Tech- und Startup-Szene erwarten die Teilnehmer:innen Info-Sessions zu den Themenfeldern, die Unternehmer:innen direkt betreffen: „Healthy Dimensions of Growth“, „Think global, act right in Funding“ und vieles mehr. Im interaktiven Programmpunkt „International Expansion Readiness Bingo“ wird spielerisch evaluiert, wie exportbereit das Unternehmen schon ist. Am Nachmittag geht es u.a. um Investmentstrategien für die Internationalisierung, den Schutz geistigen Eigentums und wie Corporate Culture den Expansions-Erfolg beeinflusst. In der „Workshop Area“ gibt es die Möglichkeit, konkrete internationale Märkte und Geschäftschancen unter die Lupe zu nehmen.

Programm und Anmeldung zum Bootcamp Day am 26.01.2023 sowie Livestream unter folgendem Link:

https://www.bootcampday.at/



Das Programm der Born Global Academy soll wachstumshungrige Start-ups und deren Geschäftsmodelle an internationale Märkte heranführen. Skalierungsexpert:innen beraten und begleiten die Jungunternehmen bei konkreten Markteintritts- und Wachstumsschritten.

Die Umsetzung der Born Global Academy erfolgt im Rahmen der Internationalisierungsoffensive go-international, einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft und der Wirtschaftskammer Österreich. (PWK501/TS)

Links:

Fireside-Chat - WKO.at

https://www.wko.at/site/innovate-austria/startups/Firesidechat1.html

Born Global Academy - WKO.at

https://www.wko.at/site/innovate-austria/startups/bornglobalacademy.html

Born Global Academy

International Bootcamp Day - #bootcampday23 Welcome https://www.bootcampday.at/

Internationalisierungsoffensive go-international

http://www.go-international.at/



