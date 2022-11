GPF: +++ Warnstreik bei A1 Telekom Austria +++

Belegschaft setzt ein Zeichen für ordentliche Gehaltserhöhung

Wien (OTS) - Die österreichweiten Betriebsversammlungen der A1 Telekom Austria haben für heute einen ca. einstündigen Warnstreik beschlossen. Die Streikfreigabe vom ÖGB erfolgte dafür bereits gestern Nachmittag. Die Betriebsversammlungen werden dafür ab 11.00 unterbrochen.

Grund dafür sind die bisher unzureichenden Angebote des A1 Telekom Vorstandes an das Verhandlungsteam der Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten (GPF) in den bisher fünf Verhandlungsrunden. Das letzte Angebot hätte eine monatliche Teuerungsprämie von 200 Euro ab Jänner bis September beinhaltet. Eine Erhöhung der KV- und Ist-Gehälter hätte es überhaupt erst ab September 2023 gegeben. Diese hätte eine Erhöhung von 5 Prozent plus 85 Euro auf die Gehaltstabelle betragen. Der Betrachtungszeitraum für die rollierende Inflation für die Verhandlungen liegt allerdings bei 6,9 Prozent. Das vorliegende Angebot würde also einen nachhaltigen Reallohnverlust für einen großen Teil der A1 Telekom-Belegschaft bedeuten.

Die Warnstreiks werden vermutlich ohne gröbere Beeinträchtigungen für Kundinnen und Kunden stattfinden. Sofern es bei der nächsten Verhandlungsrunde am 06.12. zu keiner deutlichen Verbesserung des Angebotes des Vorstandes kommt, sind weitere gewerkschaftliche Maßnahmen geplant.



